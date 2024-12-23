日產本田合併｜日媒分析整合原因　前CEO戈恩不看好：未能互補

日本車廠巨頭日產（Nissan）與本田（Honda）12月23日正式宣布啟動合併磋商，據日媒分析，合併原因在於市場向電動車和車載軟件領域轉移後，日本車廠的技術優勢迅速減弱，加上新領域的研發負擔重及要實現穩定供應鏈，兩家公司冀壯大規模以減輕負擔。但日產前董事長戈恩（Carlos Ghosn）未看好，表示兩公司合併並不能互補。



共同網分析稱，市場向電動車和車載軟件領域轉移，令日本車廠原有的技術優勢大減，在美國特斯拉（Tesla）、中國比亞迪（BYD）等電動車車企加入後，日本車廠更難擴大市場佔有率。

一輛日產Sakura 電動車在日本橫濱的充電站充電。（Reuters）

文章談到為發展電動車和車載軟件領域，各家車企的研發負擔重，例如本田5月已表示，到2030年度將向以純電車為核心的電動化和軟件領域投入10萬億日圓。

文章也談到零件問題，日本企業要實現穩定採購，就需投入巨資完善供應鏈，本田和日產冀擴大規模，以減輕負擔，在市場繼續生存。

日產前董事長卡洛戈恩（Carlos Ghosn）。（X@carlosghosn）

在2021年初爆出「逃出日本」事件的日產前董事長戈恩，最新接受傳媒訪問時指，兩家日本車企在技術等方面重疊部份太多，即使實現合併，大概也不會成功，他認為日產難以靠自身力量重振，與本田合併也沒有互補性。

據共同社報道，他表示台灣電子巨頭鴻海集團提出收購日產「很有意思」，暗示比合併更理想。