特朗普廢除出生公民權　再有聯邦法官頒令禁止執行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後簽署行政令取消「出生公民權」，繼華盛頓州西雅圖的聯邦法官John Coughenour之後，馬里蘭州的聯邦法官Deborah Boardman於2月5日也頒布臨時禁令，阻止該行政令在全國執行。Deborah Boardman指出，出生公民權屬寶貴權利，由《憲法第十四修正案》明確賦予，全國沒有任何法院會認同特朗普對憲法的解釋。



2025年1月23日，華盛頓州西雅圖的聯邦法官頒臨時令，阻美國總統特朗普（Donald Trump）取消出生公民權的行政令執行。圖為有份入稟控告特朗普政府的華盛頓州總檢察長Nick Brown 發表講話。（Reuters）

特朗普的行政令原定2月19日生效，要求在美國出生者要獲公民權，父母中要至少其中一人為美國公民或永久居民。由前總統拜登（Joe Biden）任命的聯邦地區法官Deborah Boardman在庭上稱，目前幾乎所有在美國領土出生的嬰兒，從一出生就是美國公民，認為是根據國家的法律和傳統。她又稱，特朗普對憲法的解讀方式，過去已曾遭到聯邦最高法院駁回。

Deborah Boardman表示，在全案獲司法解決前應保持現狀，因此其臨時禁止會持續至到時為止。此前華盛頓州西雅圖的聯邦地區法官John Coughenour以「公然違憲」為由，在1月23日對特朗普的行政令頒布臨時禁令，限期為14天。

圖為2025年1月21日，民權組織La Colaborativa, Brazilian Worker Center and Lawyers for Civil Rights在麻省召開記者會，公布對新任總統特朗普（Donald Trump）廢除出生公民權提出訴訟。 （Reuters）

此案由兩個移民權利組織及5名孕婦入稟，認為特朗普的命令違反了《憲法第十四修正案》中所規定的權利。司法部律師已要求Deborah Boardman給予60天時間回應，但未透露政府會否上訴。

在全國範圍內，至少有8宗針對出生公民權的同類訴訟，分別由民主黨州份的總檢察長、移民權利倡導者及孕婦們提出。