澳洲以國安為由禁止在政府設備使用DeepSeek
澳洲以國家安全為由，禁止在政府設備上使用中國大語言模型深度求索（DeepSeek）服務。
綜合彭博社和法新社報導，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）星期二（2月4日）在一份聲明中宣佈，基於國家安全考量，所有DeepSeek產品、應用程式和服務將立即從政府系統中移除。
伯克說，澳洲情報機構的威脅評估認為，DeepSeek相關技術將構成不可接受的風險。
他稱：「人工智慧是一項充滿潛力和機遇的技術，但如果我們的機構發現存在國家安全風險，政府會毫不猶豫採取行動。」
伯克還強調，坎培拉作出的上述決定是基於風險評估，而非針對某個國家，旨在保護澳洲政府及其資產免受風險。
澳洲政府網路安全特使查爾頓（Andrew Charlton）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說，用戶使用DeepSeek時上傳的資訊「可能無法被妥善保護」，並警告DeepSeek等應用「可能會讓使用者面臨惡意軟體的風險」。
此次禁令並不涉及私人設備，但澳洲就業與勞資關係部長穆雷·瓦特（Murray Watt）星期三受訪時說，澳洲民眾可「從政府決定禁止在政府手機上使用這一服務的事實中得出一些結論」。
「大家或許應該認真考慮一下，是否要在個人私人手機上使用，我們鼓勵人們仔細閱讀DeepSeek的隱私政策和相關規則，並作出明智的決定，權衡自己是否願意承擔這一風險。」
來自杭州的初創企業DeepSeek上個月發佈人工智慧模型DeepSeek-R1，並憑藉較低成本和高性能引起廣泛關注。這款應用程式發佈後，迅速登頂下載排行榜，但對其安全性的質疑也隨之浮現。
除了澳洲，美國和台灣政府已下令禁止在政府設備上使用DeepSeek。英國、法國、德國、荷蘭、愛爾蘭、日本、韓國及印度等國正仔細審查DeepSeek所帶來的資料隱患。
莫里森政府曾在2018年禁止中國通信設備巨頭華為參與其5G網路建設，引發坎培拉與北京之間的外交爭端。中國政府在2021年對澳洲出口商品實施非正式貿易制裁，這場爭端最終在阿爾巴尼斯政府上台後，才逐漸緩解。
本文獲《聯合早報》授權轉載。