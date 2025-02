澳洲以國安為由禁止在政府設備使用DeepSeek

澳洲以國家安全為由,禁止在政府設備上使用中國大語言模型深度求索(DeepSeek)服務。



綜合彭博社和法新社報導,澳洲內政部長伯克(Tony Burke)星期二(2月4日)在一份聲明中宣佈,基於國家安全考量,所有DeepSeek產品、應用程式和服務將立即從政府系統中移除。

伯克說,澳洲情報機構的威脅評估認為,DeepSeek相關技術將構成不可接受的風險。

他稱:「人工智慧是一項充滿潛力和機遇的技術,但如果我們的機構發現存在國家安全風險,政府會毫不猶豫採取行動。」

伯克還強調,坎培拉作出的上述決定是基於風險評估,而非針對某個國家,旨在保護澳洲政府及其資產免受風險。

澳洲政府網路安全特使查爾頓(Andrew Charlton)接受澳洲廣播公司(ABC)採訪時說,用戶使用DeepSeek時上傳的資訊「可能無法被妥善保護」,並警告DeepSeek等應用「可能會讓使用者面臨惡意軟體的風險」。

此次禁令並不涉及私人設備,但澳洲就業與勞資關係部長穆雷·瓦特(Murray Watt)星期三受訪時說,澳洲民眾可「從政府決定禁止在政府手機上使用這一服務的事實中得出一些結論」。

