美國國務院：華府公務船可免費通過巴拿馬運河　每年省數百萬美元

美國國務院2月5日在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，美國政府船隻現在可以免費通過巴拿馬運河，每年可節省多達數百萬美元。



美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）早前多次批准巴拿馬運河收費過高，又指運河受中國控制，警告美國要奪回運河管理權。

▼美國國務院聲明

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）會面，重申總統特朗普對巴拿馬運河的立場，指中國對運河的影響「不可接受」，特朗普認為已構成威脅，並已違反巴拿馬運河的中立條約，要求立即做出改變，否則美國將採取行動以捍衛權利。

2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

此前特朗普揚言要併吞巴拿馬運河，為了從美國手中保下運河，穆利諾與魯比盧會面後隨即宣布，將不再續簽與中國的「一帶一路」倡議。

對此，中國外交部譴責美國在巴拿馬運河問題上發表不負責任言論，蓄意曲解甚至攻擊抹黑有關的合作。