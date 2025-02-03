魯比奧晤巴拿馬總統促削中國對運河影響　否則美國將採取行動

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問巴拿馬，2月2日與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）會面，重申美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）對巴拿馬運河的立場，指中國對運河的影響「不可接受」，特朗普認為已構成威脅，並已違反巴拿馬運河的中立條約，要求立即做出改變，否則美國將採取行動以捍衛權利。



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穆利諾：運河主權不容置啄 將退出一帶一路

穆利諾稱，不認為條約的合法性受到任何真正威脅，稱技術團隊可與美國商討，澄清對方疑慮，強調該國對巴拿馬運河的主權不容置啄，但證實正對相關港口經營權進行檢討，並暗示可能根據審計結果做出新的決定。

他又稱，該國就「一帶一路」倡議 （BRI）與中國簽訂的協議到期後，將不會再續簽。穆利諾表示，與魯比奧會談時未感覺到緊張氣氛，形容為「真誠的會晤」，「充滿尊重」且「正面」。

穆利諾在會面後向記者稱，雙方也談及移民移題，針對美國遣返非法移民問題上，巴拿馬願意協助。穆利諾建議，擴大去年7月與美國達成的協議，為直接驅逐穿越巴拿馬與哥倫比亞交界「達連隘口」（Darien Gap）的非巴拿馬籍偷渡客掃除障礙。但他堅持認為，應由美國承擔相關費用。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

特朗普和魯比奧此前表示，美國的競爭對手中國在運河方面獲得了太多權力，可能會在潛在的衝突中關閉運河，將給美國帶來災難性的後果。

雖然運河本身主權屬於巴拿馬，但兩端的克里斯托瓦爾港口（Cristobal）和巴爾博亞港口（Balboa），均由香港長和集團旗下子公司營運，至於附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣的企業營運。

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在魯比奧到訪期間，巴拿馬大批民眾集會，反對特朗普要求「收回」運河的控制權，警方一度施放催淚彈。

魯比奧此利還將訪問另外四個拉丁美洲國家——薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加共和國，預計他將就特朗普驅逐移民的行動，向這些國家尋求合作。