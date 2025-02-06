泰國斷電打擊詐騙效果成疑＋影響民生　泰媒：犯罪企業有發電機

為打擊相關地區的電信詐騙活動，泰國政府周三（5日）上午9時起切斷泰國緬甸邊境5個點位的電力。不過泰媒質疑有關措施對打擊詐騙的成效，引述消息稱，犯罪企業有資源購買自己的發電機。



泰國政府周三上午起切斷對妙瓦底（Myawaddy）、巴耶通祖（Payathongzu）和大其力（Tachileik）等地的電力供應、燃油供應及互聯網連接。這些緬甸城市原本是由泰國提供電力。

妙瓦底

根據CGTN，妙瓦底居民擔憂斷電會影響到當地供應，都在排隊搶購燃油以備不時之需。

緬甸《金鳳凰》引述消息稱，儘管妙瓦底市已被泰方停止供電，但妙瓦底水溝谷新城內仍在使用太陽能電板和發電機來維持供電，妙瓦底也有一些氧氣工廠已停止運作。

知情人士表示，泰國供應的電力本來就不固定，有時沒電有時有電，他們就用太陽能和發電機24小時自己供電。

大其力

《曼谷郵報》引述大其力消息人士稱，停電已影響當地約7,500戶家庭、65座寺廟、45間學校、15個軍營和5間醫院。大其力市省長Charin Thongsuk周三指，市電力部門向老撾買電，預計1到2天內全面恢復電力供應。

巴耶通祖

巴耶通祖有娛樂場所因停電而關閉，但報道指，由於中資賭場和娛樂場擁有自己的發電機，因此所受影響有限。不過停電對民眾生活造成影響，民眾紛紛湧向加油站購買柴油，但價格已從每公升35泰銖飆升至60泰銖，也有人儲備太陽能板，政府辦公室、醫院和學校均受影響。