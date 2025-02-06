特朗普被曝想逼迫世界衛生組織WHO改革　讓美國人當總幹事

據兩名了解計劃的人士以及路透社掌握到的一份提案文件顯示，特朗普政府在考慮一項針對世界衛生組織（WHO）的改革計劃，包括安排一名美國人執掌該機構，以便讓美國繼續擔任這一全球衛生機構的成員。



路透社當地時間2月6日報道稱，這份在1月20日就職典禮前與特朗普顧問們分享的文件建議，美國應迅速宣佈退出WHO，並採取一種「全新的激進方式」來與該機構打交道，包括在2027年譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的任期結束後，推動安排一名美國官員擔任WHO總幹事。

兩名消息人士稱，在特朗普重新上台執政之前，這項改革提議便一直在討論中，但目前尚不清楚其政府是否會採納其中的其他一些建議。白宮副新聞秘書德賽（Kush Desai）在一份給路透社的聲明中表示，特朗普政府「將繼續審查當前的流程和衛生機構，以實施必要的改革」。不過，他未對有關WHO的任何討論發表評論。

據悉，該提案文件由特朗普過渡團隊邀請的一名外部政策專家編寫，其中指責道，WHO已成為「最混亂、效率最低的聯合國機構」。文件聲稱，WHO未能執行過去20年來提出的改革方案，導致管理和專業科學知識退化。文件承認，退出WHO將損害美國的利益，但也認為，除非WHO進行改革，否則美國留在其中也同樣會受到傷害。

對此，WHO負責改革轉型事務的主管布羅斯特姆（Søren Brostrøm）在接受路透社採訪時，駁斥了美方的這些批評。他說，在現任總幹事譚德塞的領導下，WHO已經實施了迄今為止最重大的改革。

「我們已徹底改革，並且我們知道改革仍在進行中。」他列舉了一連串改革措施，包括改革資金模式以提高WHO對捐助者的獨立性、賦予總部以外的國別主管更多自主權以及提高支出透明度等。

布羅斯特姆表示，WHO的工作範圍廣泛，因此與其他聯合國機構相比可能更為複雜，但強調該機構對健康危機的應對絕非是「混亂的」。「如果成員國……對改革有其他要求，我們將盡力實現。」他補充道。

除此之外，提案文件還呼籲在今年任命一名美國特使，直接向特朗普和白宮匯報，負責監督美國與WHO就預定於明年退出前可能出現的改革進行談判。

目前，與WHO的協調工作由美國國務院和衛生與公眾服務部（HHS）負責，而一旦任命這位特使，此人將推動美國官員在WHO的歷史上首次執掌該機構。

「沒有正式理由說明為什麼會出現這種情況，而WHO高層缺乏美國的領導力量一直是導致美國的資金浪費和組織效率下降的關鍵因素。」提案文件這樣聲稱道。

2025年1月31日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

布羅斯特姆表示，任何WHO成員國都可以提名總幹事並推舉自己的候選人。WHO執行委員會將選出候選人的精簡名單，獲得至少三分之二成員國投票支持的候選人將被選為WHO總幹事。

據路透社和聯合國新聞網介紹，美國作為WHO的主要出資國，其財務貢獻包括兩部分：分攤會費和自願捐款。分攤會費根據成員國的經濟實力和人口比例計算，美國承擔了約18%的全球會費預算，在所有成員國中比例最高，近年來年均約為1.15億美元。自願捐款部分則可以隨時削減。

不過，WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）當地時間1月24日表示，美國尚未支付應該繳納的約1.3億美元2024年分攤會費，同時WHO也尚未收到2025年的會費。路透社則報道稱，目前尚不清楚美國拖欠WHO會費的全部數額。WHO已警告稱，除非有其他捐助者填補美國的資金缺口，否則將削減開支。

目前，美國已停止與WHO合作，包括禁止該機構與美國疾病控制與預防中心（CDC）進行溝通。然而，布羅斯特姆表示，美國在WHO執行委員會2月3日至11日於日內瓦舉行的會議上仍有代表團出席，以確定WHO即將制定的預算和優先事項。

當地時間1月20日，美國總統特朗普上任首日便簽署行政命令，宣布美國「退群」。行政命令指責WHO在應對全球衛生危機方面處理不當，無法證明其不受成員國「不當政治影響」的獨立性，同時在向美國「索要不公平的繁重費用」。

行政命令無端扯到中國，污稱「中國人口有14億，是美國的3倍，但對WHO的貢獻卻比美國少了近90%。」此外，行政命令還要求盡快採取適當措施，暫停向WHO提供任何來自美國政府的資金、支持和資源。

當地時間1月25日，特朗普又稱，他正考慮美國重回WHO的可能性。談及重回WHO的話題時，他表示，「也許我們會考慮再次這樣做，我不知道。也許我們會。他們必須清理乾淨（clean it up）。」

不過，特朗普當天仍炒作聲稱，中國的人口比美國「多得多」，但是「美國向WHO繳納更多的會費」，他對此感到「不滿」。

美國退出WHO的生效日期為2026年1月22日。聯合國方面證實，美國已於2025年1月22日正式向聯合國提交退出WHO的申請。根據WHO章程規定，成員國需在提交退出申請一年後方可正式退出。在此期間，美國仍有義務全額繳納2025年的會費。

針對美國宣布退出WHO，中國外交部發言人郭嘉昆1月21日在例行記者會上表示，作為全球公共衛生領域權威專業國際機構，WHO在全球衛生治理中發揮了中心協調作用。WHO的作用只應加強不應削弱。

郭嘉昆說，中方將一如既往支持WHO履行職責，加深國際公共衛生合作，加強全球衛生治理，推動構建人類衛生健康共同體。

本文獲《觀察者網》授權轉載

