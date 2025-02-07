巴拿馬總統穆利諾：正式通知中方退出一帶一路

綜合外電報道，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）表示，已正式向中方遞交退出一帶一路的文件。穆利諾指，巴拿馬駐北京大使館已知會中方，巴拿馬將不再參與一帶一路，並會在90日後生效。他表示正評估巴拿馬與中國的關係，以及甚麼對巴拿馬最有利。



美國務卿魯比奧（Marco Rubio）2月2日訪問巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾舉行會面，重申美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）對巴拿馬運河的立場，指中國控制運河「不可接受」。穆利諾其後表示將退出中方主導的一帶一路，魯比奧對此表示歡迎。

圖為2025年2月2日，美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)到訪巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）舉行會晤。（Reuters）

外交部發言人林劍其後在例行記者會上批評，近期美國在巴拿馬運河問題上發表不負責任言論，蓄意曲解甚至攻擊抹黑有關的合作，中方對有關行徑表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

2025年1月22日，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）在瑞士達沃斯（Davos）出席第55屆世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 年度會議。（Reuters）

巴拿馬總統穆利諾表示，將於7日（週五）下午3時30分與美國總統特朗普通話：

另外，穆利諾指美國務院日前有關美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河（Panama Canal）的聲明完全不實及無法接受，強調巴拿馬不會在謊言和錯誤信息的基礎上與美國打交道。穆利諾在其社交媒體帳戶表示將於周五下午與美國總統特朗普通話。