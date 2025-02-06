巴拿馬宣布退出一帶一路：當中國崛起遇上新門羅主義？

特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職後的兩大關鍵字，除了關稅，就是拉美。

早在勝選到上任這段期間，特朗普就不斷猛攻「巴拿馬運河」議題，宣稱巴拿馬政府「已將運河控制權交給中國」，自己將代表美國收回。而這背後，顯然是對「中國威脅」在美國後院擴張的擔憂，以及對拉美各國不再「唯美是從」的憤怒。

正式就職後，特朗普也立即展開行動。2月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問巴拿馬，並在與總統穆利諾（Jose Raul Mulino）會晤時重申特朗普對巴拿馬運河的立場，指中國對運河的影響已經構成威脅，且已違反巴拿馬運河的中立條約，要求巴拿馬立即作出改變，否則將「採取行動」捍衛權利。

從結果來看，穆利諾雖強調巴拿馬運河的主權不容置啄，卻也證實正對相關港口經營權進行檢討，並暗示可能根據審計結果做出新決定，甚至傳出可能取消香港公司和記經營附近港口合同的消息；穆利諾更提到，將不再續簽中國的「一帶一路」倡議。回顧過去，巴拿馬前總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）2017年6月宣布與台灣斷交、與北京建交後，在同年11月訪問北京簽署加入「一帶一路」，是首個簽署「一帶一路」倡議的拉美國家。如今穆利諾宣布不再續約，巴拿馬又成為首個退出該倡議的拉美國家。

顯然，魯比奧此行有所收穫，其後還接連續訪薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多明尼加四個拉美國家，目標除了商討移民問題，恐怕也是要為「特朗普2.0」的美國-拉美互動進行鋪排，既要擴大美國的影響力，也要進一步阻止「中國滲透」。

「特朗普2.0」的中美博弈，正在拉美拉開序幕。

圖為2025年2月2日，美國國務卿魯比奧到訪巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）舉行會晤。（Reuters）

中國崛起在拉美

而作為這場博弈的一員，中國近年在拉美的角色確實持續上升。

中拉關係經過1960年中國與古巴建交的突破點後，在1970年代迎來第一個建交潮，並在1980年代實現了高層互訪、迎來第二波建交潮高潮，進入21世紀後，中拉關係更是有了飛躍性進展。截至目前，中國已與委內瑞拉建立了全天候戰略夥伴關係，與巴西、阿根廷、墨西哥、智利、秘魯、厄瓜多爾建立了全面戰略夥伴關係，與玻利維亞、牙買加、哥斯達黎加、烏拉圭、哥倫比亞建立了戰略夥伴關係，與蘇里南、千里達和多巴哥分別建立了戰略合作夥伴關係與全面合作夥伴關係。

而這背後當然立基於雙邊貿易的成長。2012年開始，中國就穩居拉美地區第二大貿易夥伴和第三大投資來源地，同時還是巴西、秘魯、智利等國家的第一大貿易夥伴。根據《2023年拉丁美洲和加勒比地區國際貿易展望》數據，2000 年至2022年間，中拉貨物貿易總額增長35倍，同期該地區與世界其他地區貿易總額僅增長4倍。此外，截至2023年，中國已與22個拉美國家簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄，並與其中6個國家簽署了共建「一帶一路」合作規劃。

與這個現象同步發生的，還有拉美各國的戰略自主，不再如過往般受美國控制。這種現象無疑引發華盛頓的不安，而華盛頓的最直接反應，就是持續強化「中國威脅論」，來催化拉美國家對北京的不信任，甚至直接威逼。

在特朗普政府2017年發布的《國家安全戰略》報告中，首次出現「中國試圖通過國家主導的投資和貸款控制拉美地區」的字句，並對中國支援「委內瑞拉獨裁政權」表示擔憂；2020年8月，美國白宮國家安全委員會發佈《西半球戰略框架概述》，將西半球視為與中國全球性戰略博弈的關鍵一環，希望拉美國家加入美國的對華博弈，協助美國將中國影響力徹底擠出西半球；拜登（Joe Biden）上任後，也延續了渲染「中國在西半球擴張危險」、「中國要接管拉美」的攻防基調。

2025年1月30日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在魯比奧訪問巴拿馬前夕舉行反美示威。（Reuters）

當然這背後還涉及中美博弈下的能源之爭。拉美國家作為鋰、銅、錫、鎳等關鍵礦產資源的盛產國，在全球經濟、地緣政治的戰略意義本就不斷上升。因此，美國通過拉攏拉美礦產國加入「對華脫鉤與供應遏制」的合作陣營、干預中拉關鍵礦產企業合作等途徑，其實也有限制中國拓展綠色夥伴關係及獲取關鍵資源的用意。

整體來說，伴隨近年中國在拉美的角色上升，美國的出手反制也愈發激烈，不僅指責中拉交流的政治目的在於培訓威權政體、宣傳意識形態和採集情報，更將中國與古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等拉美左翼政府的互動渲染為中國支持「獨裁」國家，正如智利前駐華大使賀喬治（Jorge Heine）所說，「當美國當局訪問拉丁美洲時，他們經常談論中國以及為什麼拉美國家不應該與中國打交道。」

「一帶一路」更成了重點狙擊對象。例如秘魯的錢凱港（Port of Chancay）專案，作為「一帶一路」在拉美的標誌性存在，錢凱港屢屢受到美國政客與媒體攻訐，渲染「中國正在控制秘魯的關鍵基礎設施」，甚至炒作錢凱港專案具有「軍事威脅性」，企圖挑動其他拉美國家群起抵制。

中國與阿根廷合作的埃斯帕西奧雷哈諾深空網路站（Espacio Lejano Station）也是一例。2024年3月，美國指控中國「在阿根廷建立深空站，為解放軍提供全球跟蹤和監視太空的能力」，美國駐阿根廷大使馬克·斯坦利（Marc Stanley）更渲染，「阿根廷允許中國武裝部隊在當地秘密行動。」但事實上，包括美國在內的西方多國科技機構，都曾以這個深空站進行科學研究。

從這個脈絡來看，特朗普突然大炒巴拿馬運河議題，其實也不算天外飛來一筆，而是中國崛起後，美國「新門羅主義」的一環。

圖為2025年2月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問巴拿馬期間，巴拿馬城（Panama City）爆發抗議活動，大批警員戒備。（Reuters）

新門羅主義逼迫拉美選邊

19世紀時，「門羅主義」（Monroe Doctrine）就是美國制定拉美政策的基石，也是在拉美進行領土擴張、干涉和控制、排斥域外大國的工具。到了近年，為扭轉小布殊（George W. Bush）發起反恐戰爭、奧巴馬（Barack Obama）提出「重返亞太」而與拉美相對疏遠的趨勢，同時阻止中俄等國「乘虛而入」，首屆特朗普（Donald Trump）政府明顯展現「新門羅主義」的傾向，之後的拜登政府也繼承了同樣的政策趨勢，要進一步鞏固美國在拉美的主導地位。

例如，為與中國主打的發展規劃和合作倡議進行競爭，拜登政府也在拉美如法炮製，推出包括改善基建的「重建美好世界計畫」（Build Back Better World）、促進經貿合作的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（APEP）、主打意識形態的「民主發展同盟」（ADD）等。而在這種回防拉攏下，部分拉美國家確實希望對美國進一步靠攏，例如阿根廷極右翼總統米萊（Javier Milei）上任後，便中止了加入金磚國家機制的進程，轉而申請成為北約合作夥伴，當時這一事件就被廣泛解讀為「美國撬中國牆角」。

另一方面，美國也繼續在「新門羅主義」的趨勢下，干涉拉美國家的對華互動。例如，在2021年的厄瓜多爾總統大選中，美國就為執政的莫雷諾（Lenín Moreno）政府提供28億美元的貸款，以便為親美候選人拉索（Guillermo Lasso）營造利好環境，而這筆貸款的政治附加條件就是與中國電信企業（尤其是華為）進行剝離。

這也凸顯科技戰在「新門羅主義」的特殊角色。如今中美博弈日漸劇烈，技術與供應鏈儼然是地緣以外的新戰場，為阻撓中拉在新技術領域的合作，美國在政治宣傳上多次炒作「中國科技威脅論」，在經濟上又通過制裁、威脅、援助等手段，大力打壓在拉美的中國科技企業。例如2020年11月30日，美國財政部就以「向委內瑞拉馬杜羅（Nicolás Maduro）政府銷售商品和服務」為由，對中國電子進出口有限公司進行制裁；2023年8月，哥斯達黎加總統查韋斯（Rodrigo Chaves）就在美國壓力下簽署法令，規定禁止來自未加入《網路犯罪公約》國家的公司參與該國5G建設，中國就是其中之一。

圖為2025年1月23日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上發言。（Reuters）

而這種現象暴露「新門羅主義」對撞中美崛起的直接結果：拉美國家不容易抵抗美國誘壓，也不願徹底失去中國，結果在中美之間陷入兩難，最後在退無可退時被迫選邊。2023年的哥斯達黎加如此，2025年的巴拿馬亦然。

當然，拉美各國的內部因素也發揮了一定作用。21世紀以來，受到經濟波動劇烈、社會分裂加劇、政黨意識形態分歧擴大等因素影響，拉美國家的選舉波動性持續洶湧，出現激烈的左右輪替執政現象。在這種背景下，面對中美博弈與雙邊多邊合作事宜，拉美國家政黨往往主張各異，甚至為了權鬥而壁壘分明，這無疑讓「新門羅主義」有了介入空間。

對拉美國家來說，美國是具有相似政治文化傳統與深遠歷史影響的北方強鄰，中國則是近年不斷增加經濟存在與政治影響力的新合作對象。兩國博弈在拉美的上演，形成了新形態的三角關係，而中美互動無疑是牽動這組關係的核心：如果兩強博弈和緩，拉美國家就有機會採用積極不結盟策略，把握發展機遇；但如果兩強博弈升溫，部分拉美國家恐怕就不得不被迫選邊。

進入「特朗普2.0」，巴拿馬成了美國政府的第一槍，卻恐怕不是最後一槍。