MLB球星大谷翔平前翻譯涉「穿櫃桶底」　判近5年監禁賠款1.4億

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）日本球手大谷翔平的前翻譯水原一平，去年承認竊取了大谷的1700萬美元（約1.32億港元）以償還賭債，本周四（2月6日）被判處監禁4年9個月。



據美國加州中區地方法院文件顯示，40歲的水原一平為大谷翔平擔任翻譯和事實上的經紀人，他被法官霍爾科姆（John Holcomb）要求賠償超過1800萬美元（約1.4億港元）。

2025年2月6日，美國加州聖安娜，日本棒球明星大谷翔平的前翻譯水原一平，在承認銀行詐欺和逃稅指控後，於宣判當天離開聯邦法院。（Reuters）

水原被指控於2018年從大谷在菲尼克斯市（Phoenix）開設的銀行賬戶中，挪用了近1700萬美元，並在大谷不知情的情況下，將錢交給非法賭博機構以還債。水原去年承認了一項銀行詐欺重罪和一項訂購虛假納稅申報單的罪名。

據檢察官稱，水原於2021年底開始透過非法體育博彩進行賭博，並輸了大量資金，於是20多次透過電話冒充大谷翔平，欺騙銀行職員授權從其帳戶進行電匯。

效力於美國道奇隊的日本棒球明星大谷翔平。（X@Dodgers）

30歲的大谷翔平上賽季以創紀錄的10年期7億美元（約54.5億港元）合約加盟道奇隊，成為MLB收入最高的球員。他作為一名強擊手和投手的天賦，常被拿來與職棒史上傳奇球員路夫（Babe Ruth）相比。