大谷翔平大方公開新婚老婆正面照　前籃球女神田中真美子撞臉奶奶

「二刀流」日本籍球星大谷翔平2月29日閃電宣布結婚，儘管日媒與網友紛紛猜測新婚妻子的身份，但他堅稱對方是一般女性，以保護愛妻隱私。大谷翔平14日深夜突然在Instagram公開妻子正面照，證實就是外界所猜測的田中真美子。



而眼尖網友則挖出大谷母親年輕時的照片，發現田中與奶奶神韻十分相似（點圖放大瀏覽）：

大谷翔平宣布婚訊後，對妻子身分保密到家，儘管外界紛紛猜測女方是前日本女籃國手田中真美子，但他始終不願證實，僅稱對方是普通人。

沒想到14日晚間卻突然在Instagram限時動態發布與翻譯水原一平夫婦等人的合照，而他本人則親暱地站在一名女子身旁，並用韓文配文寫道：「非常期待！」

隨後道奇隊也在X官方帳號公開兩人合照並寫道：「大谷與其妻子出發前往韓國前的合照。」證實田中真美子就是大谷翔平的妻子。

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消息傳出後，有眼尖的日本網友挖出2023年母親節MLB在X官方帳號上發出的大谷翔平童年照。

照片中一臉稚嫩的大谷與年輕時的母親一同看向鏡頭，而大谷母親年輕時竟與如今的田中有幾分相似，讓網友直呼不可思議。

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對此，網友紛紛表示：

「大谷太太的氛圍跟他的母親好像」

「也太相似了吧」

「難怪覺得他老婆的臉在哪裏看過」

「男生果然都會選擇跟媽媽長得像的人」

「所有男生的理想型都是跟媽媽長得像的女生嗎」

「男生果然都會被跟媽媽有相同氣質的人吸引」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】