大谷翔平不知戶口被竊約1.3億元　「親密戰友」水原一平遭控欺詐

效力洛杉磯道奇的29歲日本棒球巨星大谷翔平，早前被爆出被前翻譯水原一平盜用戶口款項後，洛杉磯聯邦檢察官4月11日宣布，已被大谷解僱的水原一平，因涉嫌竊取大谷翔平超過1,600萬美元（約1.3億港元），被控以銀行欺詐的聯邦罪名，面臨最高30年監禁。



檢方表示，從2021年11月至2024月1月間，水原在未經授權情況下，從大谷的支薪銀行戶口進行轉帳，盜取大量資金，以支持他的賭癮。檢方指大谷「被視為本案受害者」，沒有證據顯示大谷知道水原的行為，並指水原了解大谷翔平的財務狀況，並利用對方的信任。

水原上月被解僱，原因是大谷的律師指他盜款，並向一家正接受聯邦調查的博彩公司下注。《ESPN》翻查紀錄，發現去年9月及10月，莊家曾收到兩筆來自大谷翔平戶口各50萬美元的匯款。

大谷後來表示，水原從其銀行帳戶盜款，並否認自己參與體育賽事行投注，又或曾向博彩公司付款。當時美媒報道，大谷被偷取450萬美元。

大谷去年12月離開洛杉磯天使隊（Los Angeles Angels），與道奇隊簽訂創紀錄的7億美元10年合約。自2018年大谷加入天使隊以來，大谷和水原一直是日常夥伴。