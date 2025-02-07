日本連日大雪　鐵路迷為拍攝除雪車　疑為路軌「加雪」遭批評

日本近日遭受寒冷天氣影響，多個地區下起大雪，其中在北海道更有地方錄得破紀錄積雪，當地陸空交通嚴重受阻。不過有鐵路迷為了拍攝除雪車出動的場面，懷疑向路軌投雪，導致除雪車被迫緊急煞車。



圖為JR北海道宗谷本線行駛的除雪車。（X /@train_65535圖片）

北海道放送（HBC）及《讀賣新聞》周四（2月6日）報道，事發於上周六（1日）下午1時左右，JR北海道出動除雪車為宗谷線鏟雪，駛至北海道北部美深町時，駕駛員發現路軌有不自然形成的雪堆，於是緊急煞車。

事件中無人受傷，駕駛員花16分鐘確認情況安全後繼續行程。

知情人士透露，事發時現場有多名手持相機的鐵路愛好者，並有迹象顯示他們曾經闖入路軌及投雪。JR北海道認為，有鐵路愛好者懷疑為了拍攝除雪車行駛的照片，故意向路軌投雪形成雪堆，當局因此向警方報案，要求在沿線加強巡邏。

報道提到，距離美深町事發現場以北大約40公里的中川町亦發現路軌遭投雪情況，而在現場戒備的JR職員向附近的鐵路迷有否投雪時，對方否認涉案，結果JR職員只向他們提出警告。

宗谷線的除雪車通常在每年12月至3月行駛，由於它在除雪時的畫面非常美麗，於是吸引很多鐵路迷到當地一睹它的風采，其中名寄市和美深町都是拍攝熱門地點。JR北海道強調，為了拍攝而在路軌「加料」是非常危險的行為，因此絕對不建議這樣做。