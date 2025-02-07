日本北海道暴雪　馬主讓愛駒散步幫忙開路結局令人意想不到｜有片

日本北海道帶廣市近日出現暴雪，附近十勝山丘的馬房亦被大雪淹沒，馬主在其社交媒體帳戶上載影片指找到他的愛駒在馬場內走動順便開路，誰知道馬匹走了一圈就「投降放棄」。影片在X已獲得120萬瀏覽量，有不少網民大讚馬匹可愛。



日本網民分享其愛駒在被大雪淹沒的馬場內踱步開路的影片：

綜合日本媒體報道，日本自2月4日起迎來入冬以來最強的寒流吹襲。北海道廣泛地區都有大雪。其中位於北海道東南部、十勝平原中央的帶廣市情況更是異常嚴重。當地自3日晚上起，一晚就由5厘米積雪變成129厘米，是當地歷來最大降雪記錄。

日本一名網民在社交平台X分享影片，只見一匹馬在馬場內來回走動，嘗試在大雪中走出一條通道，誰知道牠只是走了一圈就「打道回府」。馬主在貼文中表示：「去吧，幫我們開闢一條路。」他還代愛駒武藏駒（馬匹名字）指：「交給我吧（走了幾步後），這根本不可能嘛。」

+ 1

不少網民對武藏駒的「毅然放棄」表示贊同，更大讚牠可愛。