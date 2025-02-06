日本入冬後最強寒流持續至9日　北海道至北陸6日落大雪

綜合日本媒體報道，日本受今季入冬以來最強及持續時間最長的寒流影響。氣象部門預測，北海道至北陸地區2月6日將有大雪，積雪將進一步增加。在近畿北部和九州，預計降雪將在白天減弱。但7日下午至8日寒流將再次達到高峰，日本西部屆時將出現警戒大雪。



日本氣象協會預測最強寒流將持續至9日，北海道至北陸地區6日將有大雪：

據日本媒體報道，受到近日的大雪影響，日本全日本航空（All Nippon Airways）截至5日下午2時，共取消55班航班；日本航空公司（Japan Airlines）截至下午3時，一共取消31班航班。

《日本時報》（Japan Times）引述氣象廳報道，截至5日早上的24小時內，新潟縣上越市的降雪量達到99厘米；北海道本別町97厘米；該機構稱，岐阜縣白川村的降雪量則為85厘米。

2025年2月6日，圖為日本未來7日天氣預測。（X@wni_jp）

日本網民分享北海道十勝地區落大雪，他表示所有的「坑紋」其實都是被大雪淹沒的車輛：

氣象廳警告稱，未來數日將有大量降雪。截至6日（週四）凌晨6時的24小時內，預計東北和北陸地區降雪量將達到100厘米；岐阜、近畿地區為70厘米；北海道、中國地方和九州北部為50厘米；四國為40厘米。

截至7日（週五）早上6時的24小時內，東北和北陸地區預計將迎來70厘米降雪；北海道、岐阜、近畿地區為50厘米；中國地區為40厘米。

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氣象廳又呼籲民眾未來數日要注意大雪，以及因積雪造成的停電、樹木倒塌和雪崩等突發情況。為了確保自身安全，民眾應儘量「避免不必要的外出和旅行」，包括利用遙距辦公等方式。