特朗普晤美國鋼鐵CEO　討論與日本製鐵收購案事宜

日本製鐵（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵（U.S. Steel），但遭美國政府否決，路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四在白宮會見美國鋼鐵公司（U.S. Steel）行政總裁布利特（David Buritt），討論有關事宜。



上個月，前美國總統拜登（Joe Biden）否定該涉及149億美元（約1160億港元）的收購計劃。特朗普也反對該協議，但歡迎日本投資美國科技領域。他周五會在白宮會見日本首相石破茂。

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

特朗普去年曾表示「完全反對曾經強大的美鋼被一家外國公司收購。」然而在兩位領導人準備會晤之際，日本製鐵周四表示該公司出價符合特朗普打造更強大美國的目標。

日本製鐵副總裁森孝弘（Takahiro Mori）表示：「我們確信，我們的收購計劃對美鋼來說是最好的方案，我希望石破茂與特朗普的會晤能夠向總統傳達這一信息，並為達成交易鋪平道路。」

Facebook創辦人、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和聯邦快遞（FedEx）執行主席史密斯（Frederick Smith）周四也前往白宮參加會議。目前尚不清楚他們是否與特朗普會面。