拜登政府推遲執行日鐵放棄收購美鋼命令　延至6月18日

路透社報道，拜登政府週六（1月11日）表示將暫緩執行日本製鐵（Nippon Steel）放棄收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的行政命令，將放棄交易的截止日期從原來的2月2日延長至6月18日。



美國總統拜登（Joe Biden）1月3日以國家安全為由阻止了日鐵收購美鋼的計劃。而此次的延期將使法院有時間審查各方本月稍早針對拜登命令提出的法律挑戰。雙方此前有30天的時間來解除交易。

兩間公司在一份聯合聲明中表示：「我們很高興美國外國投資委員會（CFIUS）批準將拜登總統行政命令中要求雙方永久放棄交易的截止日期延長至2025年6月18日。」他們表示：「我們期待完成此次交易，這將確保美國鋼鐵業和所有利益相關者的最佳未來。」

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

美國鋼鐵公司和日本製鐵1月6日提出的狀紙指控，美國外國投資委員會的審查因拜登長期以來對該交易的反對而受到損害，剝奪了他們進行公正審查的權利。他們請求聯邦上訴法院推翻拜登的決定，讓他們重新審查，以確保再次完成合併。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

美國外國投資委員會主席由美國財長擔任，該委員會負責審查外資收購美國公司及其他投資交易是否涉及國家安全。 CFIUS通常會直接對案件作出決定或向總統提出建議，但在美鋼—日鐵收購案中，該委員會未能達成共識，而是將決定權留給了總統拜登。

該委員會以往很少拒絕涉及包括日本在內的七國集團緊密盟國的交易。