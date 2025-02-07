泰國總理佩通坦稱自己有中國血統 將全力保障中國遊客安全
撰文：莊勁菲
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泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2月6日訪華期間表示，她關注所有遊客安全相關事宜，將會盡全力保障中國遊客安全，還介紹自己稱有中國血統。
自上個月中國內地演員王星在泰國被騙到緬甸詐騙園區獲救後，作為旅泰外國遊客的主力軍，中國公民對泰國安全問題日益關切。
《中國日報》報道，佩通坦周四在北京表示：「泰國人經常來中國，總有賓至如歸的感覺。所以我希望中國人來到泰國，也能感覺就像在家一樣。」
她指出，最近大家聽到許多關於泰國治安的傳聞，強調那並非事實。並直言：「作為一位擁有中國血統的泰國總理，我保證中國遊客來泰國會非常安全。」
佩通坦是泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra，漢名丘達新）的女兒、前總理英拉（Yinglak Chinnawat，漢名丘英樂）的姪女。他信的祖籍可追溯到中國廣東省梅州市，佩通坦可算是第五代在泰華人。
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