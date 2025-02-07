特朗普撤小額包裹關稅豁免　美國買家嘆須多付錢贖回貨物：數百元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國貨物加徵10%新關稅，更簽署取消豁免小額包裹關稅的行政命令，令過去價值800美元（約6240港元）以下包裹豁免關稅入境美國的條款失效。據外媒報道，一些已在網上訂購商品的美國買家，須向速遞公司支付額外費用包括關稅，才能領取貨物。



路透社報道，一名買家在網上訂購澳洲時裝品牌I.Am.Gia價值65美元（約507港元）的服裝，加上運費後總計84美元（約655港元）。她2月5日收到通知，速遞公司DHL要求她多付共45.19美元（約352港元）的關稅與費用才能領件，令她懷疑是否詐騙。

在45.19美元中，包括26.88美元（約209港元）關稅和17美元（約132港元）手續費。此意味她須多付的費用佔所訂購商品（65美元）的近70%價錢，但若不在5日內付費，速遞公司便會把貨物退回給寄件人。

2023年2月9日，英國倫敦，圖為一名DHL員工在貨車旁工作。（Reuters）

另有一位買家Clint Reid，他從中國電商平台Shein購買裙、嬰兒服等16件商品，訂單總共197美元（約1536港元），他遭要求在貨物抵達後的5天內多付39.07美元（約304港元），其中包括20.76美元（約161港元）的入口關稅、1.31美元（約10.2港元）的管理費用，還有17美元（約132港元）的關稅處理費。

DHL則向路透社表示，公司有設立用於清關程序的收費流程，而因此產生的費用則需另外計算，並不包括在因命令而產生的政府關稅之中。

特朗普簽署對中國進口產品加徵10%關稅的行政命令在4日生效，取消的小額豁免條款亦包含其中，這使得中國包裹除了被課徵現有關稅，也將新增一筆10%關稅。