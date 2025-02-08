被美國遣返印度非法移民控訴：途中被上手扣、腳鐐達40小時｜有片

綜合美國媒體報道，美國政府2月4日以軍機C-17將104名印度非法移民遣返回國， 據被遣返者描述，他們在長達40小時的航程中全程被戴上手扣和腳鐐，連上洗手間都不能除下。美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）局長更在社交媒體上載非法移民被扣上手扣和腳鐐上軍機的影片，事件曝光後引發印度民眾公憤，有民眾焚燒特朗普（Donald Trump，又譯川普）的人像洩憤。



美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）局長Michael W. Banks分享將印度非法移民遣返的影片：

美國有線新聞網絡（CNN）2月7日引述一名白宮官員報道，這次遣返非法移民回印度的行動，是特朗普政府開始動用軍機驅逐移民以來最長途的一次飛行。

據報道，23歲的辛格（Akashdeep Singh）表示，「在登機前，我們被戴上了手扣和腳鐐，我們曾要求美軍在吃飯和上洗手間時除下它們，但他們絲毫不理會，對待我們的態度很糟糕。我永遠不會忘記他們看我們的眼神。」

35歲的辛格（Sukhpal Singh）表示，「我們在整個飛行過程中一直戴着腳鐐，包括飛機在關島加油時。他們把我們當成罪犯一樣對待，如果我們因為戴腳鐐雙腿腫脹而試圖站起來，他們就會呼喝我們坐下。」

報道指，許多年輕印度人為了尋找工作機會而鋌而走險非法進入美國，其中很多人長途跋涉穿越拉丁美洲從美國南部邊境入境。

這些非法移民表示，他們在印度看不到未來，就業危機正在扼殺這個全球人口最多國家的年輕人的希望。

據美國政府數據顯示，短短四年內，非法進入美國的印度公民數量急劇增加，從2018-19 年度的8,027人增加到2022-23年度的96,917 人。

印度國民大會黨 （Indian National Congress）年輕支部就非法移民被美國遣返時遭虐待示威抗議，並焚燒特朗普的人像：

美國政府2月4日以軍機C-17將104名印度非法移民遣返回國， 據被遣返者描述，他們在長達40小時的航程中全程被戴上手扣和腳鐐，連上洗手間都不能除下。美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）局長更在社交媒體上載非法移民被扣上手扣和腳鐐上軍機的影片，事件引發印度民眾公憤，有民眾焚燒特朗普人像洩憤。(X@USBPChief，@IYC）

據印度媒體報道，印度這次遣返事件在印度國內掀起軒然大波，有政黨背景的印度民眾上街示威抗議，並焚燒美國總統特朗普的人像。他們要求計劃下週前往美國訪問的印度總統莫迪（Narendra Modi）回應事件。