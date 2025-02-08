阿拉斯加白令航空失蹤小型客機證實墜毀　機上10人全部喪生

美國白令航空（Bering Air）一架載有10人的小型飛機2月6日在阿拉斯加與控制塔失去聯絡，救援部門其後證實飛機已經墜毀，機上10人全部喪生。



《紐約時報》周五（7日）報道，美國海岸防衛隊在社交平台上載照片，指救援人員衽諾姆（Nome）東南約55公里位置尋獲飛機殘骸，並發現3名遇難者；至於其餘7名死者的遺體則相信在機艙內，惟救援人員因為飛機嚴重損毀而無法入內。

事發於當地時間周四（6日），美國傳媒KTUU報道，涉事的塞斯納208B飛機在6日下午2時37分由阿拉斯加州城市尤納拉克利特（Unalakleet）起飛，但在抵達諾姆前10分鐘下落不明。

根據飛機追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，飛機在下午3時16分飛到諾頓灣（Norton Sound）上空後就失蹤，海岸防衛隊官員引用雷達分析稱，飛機當時急降及失速。

航空公司證實，出事小型飛機當時載有9名乘客及1名機師。目前未知飛機失事原因，但運輸部門提到，尤納拉克利特和諾姆之間地區受到雪、霧及低溫天氣影響。