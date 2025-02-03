華盛頓空難 | 已確認55名死者身份　正計劃打撈飛機殘骸

美國華盛頓一架美國航空客機與軍方黑鷹直升機1月29日晚上9時在列根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），事故造成兩架飛機上的67人全部喪生。打撈殘骸和搜索遺體的工作持續，目前已確認55名死者的身份。



華盛頓特區消防和急救部門負責人表示有信心找到所有罹難者，並稱工作人員準備最早於周一（2月3日）早晨從寒冷的波多馬克河（Potomac River）中打撈出飛機殘骸。

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國家運輸安全委員會預計將在30天內公布初步報告。《紐約時報》早前報道揭露，控制塔長期面臨人手短缺的情況或是導致慘案發生的原因之一。報道引述美國聯邦航空管理局（FAA）初步調查指，由於人手不足，當時負責空中交通管制的控制塔人員同時承擔兩個人的工作。

運輸部長達菲（Sean Duffy）對霍士新聞（Fox News）表示，空中交通管制人手短缺是長期問題，他承諾改善情況。