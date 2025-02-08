特朗普：將下令停止推廣紙飲筒 重回塑膠懷抱
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月7日在其社交平台Truth Social上發文，稱下週將簽署行政命令，廢除前總統拜登（Joe Biden）推廣紙飲筒的政策，並回歸塑膠（飲筒）。
▼特朗普：紙飲筒沒有用
《國會山報》（The Hill）指出，特朗普此言似乎暗示了拜登提出的「廢塑」目標：到2027年在聯邦食品服務中逐步淘汰即棄塑膠（包括塑膠飲筒），到2035年在整個政府運作中逐步淘汰即棄塑膠。
報道指出，塑膠的生產需要石油和天然氣，推廣使用這種材料可能對特朗普在能源產業和塑膠產業的盟友有利。
雖然目前還不完全清楚哪種材質的飲筒能夠取代塑膠飲筒，但包括紙質飲筒在內的其他類型飲筒也可能帶來環境和健康問題。報道稱2023年的一項研究發現，幾乎所有類型的飲筒（包括紙製和竹製）都含有一種名為「全氟和多氟烷基物質」（PFAS）的化合物，該材料可使材料防水，但可能有毒。
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