特朗普晤石破茂：冀削減對日貿易逆差　下周公布徵收更多對等關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月7日在白宮與到訪的日本首相石破茂會晤時表示，期望減少美國對日本的貿易逆差。特朗普同時提到日本製鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵（U.S. Steel）的收購案，他認為日本製鐵可以改為投資美國鋼鐵，而不是全面收購。石破茂則承諾加大對美國的投資至1萬億美元（約7.79萬億港元），其中包括購買更多美國生產的液化天然氣（LNG）、乙醇和氨。



據路透社報道，石破茂是特朗普上任後在美國接見的第二位外國元首。特朗普在會面中提到如何縮窄美國對日本高達685億美元（約5337億港元）的貿易逆差，但相信這個問題可以在不採取懲罰性行動的情況下解決，強調日美關係良好，日方亦希望獲得公平對待。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮東廳與日本首相石破茂舉行聯合記者會。（Reuters）

石破茂則表示，豐田汽車的行政總裁跟他分享了有關宣布更多美國投資的計劃，五十鈴汽車亦計劃在美國建廠，創造更多就業機會。

兩名元首在聯合記者會上「互戴高帽」。石破茂表示：「在電視上，他（特朗普先生）有些可怕，而且個性鮮明。但當我見到他時，實際上，他非常真誠且非常有力量。」這番言論引得特朗普大笑。 特朗普讚揚石破茂是一位出色的領導人。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

報道指，特朗普同時表示計劃下周公布向多個國家徵收對等關稅（reciprocal tariffs），但未有透露具體哪些國家會受到影響。特朗普在競選時曾承諾，對進口美國貨品徵收的關稅稅率，會與貿易夥伴向美國貨徵收的相同。