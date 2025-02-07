國際刑事法院譴責特朗普制裁令　匈牙利外長：理解美國做法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月6日簽署行政命令，宣布美國將對總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）實施制裁。ICC對此表示譴責，歐盟亦反對制裁，但匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）則對特朗普做出制裁的決定表示「絕對可以理解」。



ICC聲明中指堅定支持旗下人員，承諾在任何情況下都會繼續為世界各地數百萬無辜的暴行受害者伸張正義，還呼籲125個成員國為旗下人員提供支持。

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）指制裁ICC威脅法院的獨立性，並破壞國際刑事司法體系，西雅爾多則指ICC成為「有偏見的政治工具,破壞了整個國際司法系統」。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與荷蘭對制裁表示遺憾。

ICC是聯合國的一個常設法院，可對個人提起有關戰爭罪、種族滅絕等罪名的起訴，或下發逮捕令，旗下成員國可依令拘捕人員。ICC在去年向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發出逮捕令。

2024年9月30日，圖為匈牙利外長在布達佩斯接待到訪的烏克蘭新任外長（不在圖中）。（Reuters）

特朗普行政命令中指美國認定國際刑事法院「在沒有合法基礎的情況下」，對美國人員和包括以色列在內的美國盟友行使司法管轄權並開展調查。