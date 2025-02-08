瑞典爆11死多傷校園槍擊案 政府擬加強槍管
撰文：官祿倡
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瑞典厄勒布魯（Orebro）一間學校2月4日發生槍擊案，至少11死多傷，死者包括在犯案後自盡的槍手。瑞典政府周五（7日）指將尋求加強對槍枝購買的審查，並禁止使用某些類型的武器。
瑞典政府計劃重新實施2023年前的一項槍枝管制措施，這得到國會第二大黨瑞典民主黨（Sweden Democrats）的支持，包括對取得半自動武器進行更嚴格限制。政府除計劃立法加強槍管外，還希望改善舉報流程，令那些在醫學上被認定「不適合持有武器」的人不能持槍。
瑞典法律規定任何年滿18歲且沒有犯罪記錄的人都可以申請持有獵槍、手槍或半自動步槍的許可證。瑞典2023年8月放寬部份持槍型號限制，允許某些型號的槍枝可用於狩獵，例如AR-15。此款槍枝出現在美國多宗槍案中，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年就遭槍手用AR-15襲擊，險些喪命。
瑞典警方指已確認死者身份，年齡介乎31歲至68歲的7女4男身亡，包括當地媒體所指名為Rickard Andersson的35歲無業槍手，槍手合法擁有4枝槍，警方在現場發現其中3枝，但並未透露槍手使用何種型號的槍枝，亦未透露行兇動機。
英國廣播公司（BBC）引述瑞士2017年一項研究指，瑞典平均每100人中擁有23枝槍；瑞典電視台（SVT）數據指，瑞典約1050萬人口中，約有58萬人擁有持有武器許可證。
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