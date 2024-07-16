特朗普遇刺｜從戰場到國民步槍　AR-15如何成美國持槍權的象徵？

7月13日，美國前總統（Donald Trump）在競選集會現場遭遇槍襲，據指，20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）持由其父親合法購買的AR-15步槍進行了襲擊。這把源自第二次世界大戰以後、殺傷力強的軍事用槍，在近20多年來成為美國民間最受歡迎卻也最惡名昭著的槍支，伴隨着一次又一次大規模槍擊案，其名聲也愈發兩極分化。



從戰場到民間

AR-15名字中的英文部份是製造商Armalite Rifle的縮寫，它誕生於上世紀50年代、二戰結束後不久，設計師Eugene Stoner在前人的基礎上進行了改進，利用氣體而非金屬杆進行子彈裝填，使其能夠以每分鐘約 45 發的速度快速發射。每扣動一次扳機，AR-15都會發射一顆、並自動裝載另一顆子彈，只要按動扳機就能連續發射。

當時美國軍隊希望用一種更輕、射速更快的步槍取代士兵在戰場上攜帶的 M1 步槍；尤其是納粹生產了希特拉自己稱之為衝鋒鎗（Sturmgewehr ）的步槍，1949 年蘇聯也推出了 AK-47 步槍。然而，受困於核軍備競賽的美國由於未能重視小型武器的研發，故已落在後方。Stoner希望能夠研發一款保護美國人生命的武器，於是有了AR-15的誕生。

特朗普遇刺：特朗普高舉拳頭，向支持者示意，現場起哄高叫「USA!USA!」。(Reuters)

不過，美國的控槍團體一直以來都在向公眾強調，平民不應當持有AR-15這類步槍。支持槍支管制立法的Giffords Law Center政策主管Lindsay Nichols對美國全國廣播公司（NBC）如此形容說：「這是一種戰爭武器，實際上只適合戰區的士兵使用。它能夠迅速殺死很多人，這就是我們希望它被禁止的原因。」

911、伊拉克戰爭促成AR-15熱銷

1994年，前總統克林頓（Bill Clinton）在一連串大規模槍擊案下簽署法案禁止AR-15等民用步槍的生產，但十年後，國會任由該法案失效，AR-15再次回到槍支市場。雖然電子戰爭遊戲的興起、對軍事的興趣高漲都促進了人們對這種軍用槍支的興趣，但真正令AR-15流行起來的，還是911以及伊拉克和阿富汗戰爭所引起的愛國主義熱潮。

《華盛頓郵報》引述研究美國槍支政治和文化的雪城大學（Syracuse University）政治學教授Grant Reeher表示，槍支製造商因應社會風潮的變化，以民族主義詞彙和軍事術語推銷槍支。「2011年蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人本拉登（Osama Bin Laden）被擊斃後，每個人都想成為海豹突擊隊員，而這種軍事文化也透過《使命召喚》等遊戲以及戰爭電影等流行文化作品成為一種令美國人自豪的文化符號。」

特朗普遇刺：2024年7月14日，美國賓夕法尼亞州，一名執法人員於20 歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）住所附近戒備。（Reuters）

此外，在新聞報道中，特種部隊也時常被神化，身着威風凜凜的戰術裝備、扛着步槍穿越沙漠。

槍支製造商正是抓住了這一趨勢，設計出與AR-15步槍匹敵的民用版本，使 AR-15 的價格更加親民，形成了一個競爭激烈的市場。2004年全國公共廣播電台（National Public Radio）上播放的一則槍支廣告向民眾發問：「那麼，你想買一支像我們的部隊在伊拉克使用的步槍嗎？......走到櫃枱前，告訴店員你想要什麼。」

「美國人的步槍」

另一方面，被視為推動美國槍支文化的關鍵遊說團體——全國步槍協會（NRA）則利用AR-15中的英文縮寫，讓這個步槍不再僅僅是製造商Armalite Rifle的步槍，而成為了「美國人的步槍」（American’s Rifle，縮寫同樣為AR）。

此後，AR-15一次又一次的出現在大規模槍擊事件當中，每一次都在社會上引起關於控制槍支的激烈爭議。例如，2017年10月導致60人死亡的拉斯維加斯襲擊事件，還有2022 年 11 月的反LGBTQ+事件，當年科羅拉多斯普林斯發生了造成 5 人死亡的攻擊。但每次禁止這類槍支的試圖，都反倒造成了人們跑出去購買更多AR-15的原因，令該槍支在前總統奧巴馬執政期間達到創紀錄的水平。

《美國槍》一書的作者Cameron McWhirter表示，AR-15在美國的大眾意識中佔據了一個非常重要的位置：「每個人都知道這把槍的輪廓；我們在各種地方都無數次見過它。如果你支持它，你就會把它貼在汽車保險槓上；如果你在牌子上畫上它的符號、並從中間劃一條線，那麼你甚至不用說話，別人就能馬上知道你在說什麼。」