瑞典國王和王后前往校園槍擊案現場獻花悼念死者

瑞典中部城市厄勒布魯（Orebro）一間學校2月4日發生槍擊案，當地警方表示，槍擊案造成至少11死，另外多人受傷。周三，瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）、王后西爾維婭（Queen Silvia）和首相克里斯特松（Ulf Kristersson）夫婦到事發學校對遇難者進行悼念。



路透社報道，事發的Risbergska成人教育中心，警方在現場發現疑犯的遺體。當地媒體報道，兇手為35歲的無業男性安德森（Rickard Andersson）。警方稱沒有證據表明疑犯有「意識形態動機」，初步相信是單獨犯案，不涉及恐怖主義，將繼續調查兇手的犯案目的。

首相克里斯特松（Ulf Kristersson）夫婦陪同國王、王后參觀了該學校，他形容2月4日將永遠是瑞典歷史上黑暗的一天，整個國家都處於悲痛，必須團結起來，共同協助傷者和他們的親屬。其後，他還陪同國王、王后並前往厄勒布魯市中心聖尼古拉教堂（St Nikolai church）參加了追悼會。

▼瑞典國王王后獻花

2025年2月5日，瑞典厄勒布魯Risbergska學校發生校園槍擊案的第二天，瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）及王后西爾維婭（Queen Silvia）抵達學校校舍外的紀念場所進行哀悼。（Reuters）

國王卡爾十六世在學校附近的紀念地點獻上白花和蠟燭，他表示：「我認為整個瑞典都感受到了這場痛苦的事件。」

厄勒布魯市、首都斯德哥爾摩議會和王宮都舉行降半旗哀悼。

據瑞典國家預防犯罪委員會表示，2010年至2022 年間，瑞典學校共發生7起致命暴力事件，造成10人死亡。