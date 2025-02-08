79國聯署反對特朗普制裁國際刑事法院 意大利或涉2原因未簽
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署行政命令宣布將對國際刑事法院（ICC）實施制裁，包括法國、德國和英國在內的79國聯署反對，意大利、匈牙利、澳洲與捷克未聯署。意媒指或與執政黨同特朗普關係密切、意方早前釋放被ICC通緝的利比亞疑犯這兩個原因有關。
意大利因作為歐盟主要國家而沒有參與聯署一事受到外界關注，該國暫未回應。
該國近來與ICC出現矛盾，ICC在1月18日對利比亞司法警察局長Njeem Osama Almasri發出逮捕令，指他在當地犯下危害人類罪和戰爭罪，包括謀殺、酷刑、強姦和性暴力。意媒ANSA報道，意大利早前將Njeem Osama Almasri拘捕，但在未通知、未與ICC協商的情況下將其釋放，疑犯因此返回利比亞。
ICC因此尋求意大利解釋。意大利司法部長、外長甚至在國會質疑ICC公信力，並主張「ICC本身該受到調查」。
意大利是ICC旗下《羅馬規約》（亦稱《國際刑事法院規約》）的締約國，未有警力的ICC依賴締約國執行逮捕令以拘捕疑犯。
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