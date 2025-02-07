美官員：特朗普將制裁國際刑事法院 反擊針對美國及以色列
撰文：蕭通
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美國白宮官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於2月6日簽署行政命令制裁國際刑事法院（ICC），以反擊ICC針對美國及以色列等美國盟友。
路透社引述該官員說，新的行政令不只針對ICC，對於協助ICC調查美國公民或盟友者，也將對其及家人實施經濟和簽證制裁。
ICC尚未回應消息，但路透社指ICC已採取措施，保護工作人員免受美國可能實施的制裁，並提前3個月支付工資，以應對可能出現的財務限制。
在特朗普採取新舉措之前，美國共和黨參員上周曾提案制裁ICC，以抗議法庭以觸犯戰爭罪向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發布逮捕令。
國際刑事法院擁有125個成員國，是常設法院，可以起訴犯有戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪，以及侵略成員國領土或其國民的個人。美國、中國、俄羅斯和以色列，均不是成員國。
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