美官員：特朗普將制裁國際刑事法院　反擊針對美國及以色列

美國白宮官員透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於2月6日簽署行政命令制裁國際刑事法院（ICC），以反擊ICC針對美國及以色列等美國盟友。



圖為2025年2月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

路透社引述該官員說，新的行政令不只針對ICC，對於協助ICC調查美國公民或盟友者，也將對其及家人實施經濟和簽證制裁。

ICC尚未回應消息，但路透社指ICC已採取措施，保護工作人員免受美國可能實施的制裁，並提前3個月支付工資，以應對可能出現的財務限制。

圖為2023年10月18日，在荷蘭海牙國際刑事法院外，數百名親巴勒斯坦抗議者促調查以色列在加沙的行為。（Reuters）

在特朗普採取新舉措之前，美國共和黨參員上周曾提案制裁ICC，以抗議法庭以觸犯戰爭罪向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發布逮捕令。

國際刑事法院擁有125個成員國，是常設法院，可以起訴犯有戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪，以及侵略成員國領土或其國民的個人。美國、中國、俄羅斯和以色列，均不是成員國。