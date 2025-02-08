美國批准向以色列出售577億元武器

美國政府批准向以色列出售價值約74億美元（約577億港元）的武器。民主黨議員此前已要求暫停軍售，以獲取更多訊息。



美國國防部星期五（2月7日）宣佈，國務院已批准對以色列的67.5億美元（約526億港元）一攬子軍售計劃，其中包括彈藥、制導套件和引信，波音公司是主要承包商之一。

它還詳細說明了一項估計價值6.6億美元（約51億港元），向以色列出售地獄火導彈（Hellfire Missile）的交易，洛克希德馬丁公司將是主要承包商。

特朗普（Donald Trump）是在以色列總理內坦尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問華盛頓之際，宣布這個消息。內坦尼亞胡會見了特朗普、官員和國會議員。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

路透社報道，眾議院外交事務委員會資深民主黨議員格雷戈裏·米克斯（Gregory W. Meeks）譴責這一決定，他稱這一決定打破了國會審查重大武器銷售的長期先例。

他說，他一直在與政府討論他對此次軍售的擔憂，但政府未能提供重要文件或理由。

米克斯發布聲明說：「我繼續支持以色列的關鍵軍事需求，因為以色列面臨着一系列地區威脅，並就一系列問題和擔憂與政府進行密切磋商。」

他說，這一決定表明政府對國會缺乏尊重。米克斯說：「在美國，我們沒有國王——我們是一個植根於憲法、受法律統治的民主國家。」

白宮沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

