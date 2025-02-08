特朗普簽令凍結對南非援助　批歧視白人與針對以色列

據白宮網站消息，當地時間2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政令，以南非「歧視白人」「沒收白人土地」以及「起訴美國盟友以色列」為由，正式宣布凍結對南非的援助。此前，南非方面曾駁斥美方指控，稱其近期頒佈的涉土地法案「符合憲法」。



在行政令中，特朗普指控南非頒佈法案，「令人震驚地無視其公民的權利」，無償沒收少數族裔阿非利卡人的農業財產。特朗普聲稱，這項法案「破壞就業、教育和商業平等機會、煽動種族歧視」。

據介紹，阿非利卡人舊稱「布爾人」，是南非和納米比亞的白人種族之一。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

特朗普還提及，南非對美國及其盟友採取了咄咄逼人的立場，包括在國際法院指控以色列而不是哈馬斯犯有種族滅絕罪，並重振與伊朗的關係，發展商業、軍事和核議程。

特朗普稱：「美國不能支持南非政府在國內實施侵犯人權的行為，並破壞美國的外交政策，因為這對我們的國家、我們的盟友、我們的非洲夥伴和我們的利益構成了國家安全威脅。」

特朗普宣布，只要南非繼續「這些損害我們國家的不公正和不道德的做法」，美國將停止向南非提供任何援助或協助，同時向南非阿非利卡人提供人道主義救濟，並幫助難民重新安置。

1月23日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）正式簽署新的《徵用法案》，取代1975年的《徵用法案》，明確了政府可在符合公共利益的條件下徵收土地，並依據該國憲法規定了與土地所有者協商和補償的程序。

由於殖民歷史和種族隔離時代的影響，白人與黑人的土地所有權問題在南非具有很強的政治敏感性。英國《金融時報》此前稱，目前大約四分之一的南非農田歸黑人所有，而黑人佔南非總人口的80%。這一法案隨後引起了特朗普政府的尖鋭批評。

2024年6月14日，南非新一屆國民議會開會選出總統，現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）成功連任。（Reuters）

當地時間2月2日，特朗普在社交媒體上說，南非正在「沒收土地」，對待某些階層的人「非常惡劣」，美國「不會容忍」，並將對此採取行動。在全面調查完成之前，他將「切斷對南非的所有資助」。出生於南非的馬斯克則指責南非炮製出「公開的種族主義所有權法」，暗示白人是受害者。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5日宣佈，他將不會出席在南非舉辦的G20外長會，理由是「南非正在做非常糟糕的事情」。魯比奧稱，南非正在「沒收私人財產，利用G20宣傳DEI（多元化、公平與包容）和氣候變化。」他寫道：「我的工作是推進美國的國家利益，而不是浪費納稅人的錢或縱容反美主義。」

彭博社報道稱，美國國務卿缺席G20外長會議比較罕見。魯比奧的缺席可能會導致美國被排除在世界部分最主要經濟體的重大議程之外。

面對美方指控，拉馬福薩3日在社交媒體上回應說，《徵用法案》不是用於沒收土地的工具，其目的在於確保南非公民以公平、公正的方式獲得土地。拉馬福薩還指出，美國除「總統防治艾滋病緊急救援計劃援助」外，沒有向南非提供其他重大資金支持。

另據「今日俄羅斯」（RT）報道，拉馬福薩6日在議會發表演講中強調，南非「不會被霸凌」。RT稱，拉馬福薩沒有具體說明此番講話針對的對象，但當前南非與特朗普政府的關係持續緊張。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

「我們正目睹民族主義和保護主義的興起、狹隘利益的追求和共同事業的衰落。」拉馬福薩向南非民眾表示，「但我們不會被嚇倒。我們是堅韌不拔的民族。我們不會被霸凌。我們將團結一致，共同捍衛我們的國家利益、主權和憲政民主。」

拉馬福薩還對特朗普威脅凍結援助表示擔憂。他指出，美國援助約佔南非艾滋病支出的17%，目前政府正在考慮採取干預措施，以保持其至關重要的艾滋病服務正常運轉。

除土地問題外，南非還在以色列問題上惹惱了特朗普政府。

去年1月，南非日前向聯合國國際法院提起訴訟，指控以色列違反了聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》。南非此舉獲得了阿拉伯國家及其他第三世界國家的普遍支持。

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