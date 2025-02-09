物流界：Temu與Shein每日付運9000噸貨物　需時建立處理關稅系統

美國總統特朗普（Donald Trump）2月4日簽署行政命令，取消對「小額包裹」（de minimis）的豁免政策，過去價值800美元（約6240港元）以下的小額包裹入境美國可獲免除關稅。特朗普然後在7日突然來個「大轉彎」，宣布暫緩執行這項政策。歐美物流界人士表示，中國電商品牌Temu與Shein每日向全球付運9000噸貨物，需要約88架載滿的波音777貨機才能應付。面對如此大的物流量，美國並沒有基礎設施應對這項政策轉變，對暫緩執行徵收關稅並不感到意外。



路透社7日引述知情人士報道，由於特朗普早前突如其來的行政命令，負責檢查電商包裹並徵收關稅的美國海關和邊境保護局（US Customs and Border Protection）6日與物流界別人士舉行會議，討論如何處理紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）因新政策而積壓的100多萬個包裹。

中國跨境電商平台在Temu在美國增長驚人，圖為Temu郵包。（Getty）

在香港有業務的美國物流企業「飛協博」（Flexport）行政總裁Ryan Petersen7日向《華盛頓郵報》表示：「現時的情況是，對於規模如此龐大的改變，基礎設施並未準備好。」他指出，特朗普政府正給予海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）更多時間，以便適當的系統能夠就位。

來自挪威的貨運估價平台Xeneta的首席空運總監Niall van de Wouw向路透社表示，Temu和Shein每日在全球付運的貨物合計約9,000噸，需要用88架滿載的波音777貨機才能處理。他指出，你不可能突然叫停如此大量的空運，因此，他對暫緩執行對「小額豁免」加徵關稅的決定並不感到意外。

2024年8月22日，圖為中國電商品牌Shein及Temu的標誌。（Reuters）

一位物流業高層7日向路透社表示，海關已開始放行其在紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）扣留的包裹，該機場每年處理約6,000萬件「小額豁免」包裹。

報道指，許多航運專家和律師警告，由於美國海關尚未建立相應的系統和流程，加徵關稅的轉變將導致海關檢查不勝負荷。由於該部門隸屬於美國土安全部（Department of Homeland Security），且該部門同時負責邊境安全，因此其人手亦十分緊張。