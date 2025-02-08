取消對華小額豁免不足一週轉軚　特朗普為何下令暫緩？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日簽署行政命令取消對來自中國包裹的「小額豁免」（de minimis），但又在7日簽署命令宣布暫緩實施。特朗普下令未足一週又改變決定，美媒分析指他此舉旨在讓聯邦機構有充足時間，去解決因取消「小額豁免」對華巨量貨物的清關問題。



特朗普在暫緩對華取消「小額豁免」的行政命令中，未有透露暫停時長，其中指直到商務部「確認處理包裹和徵收關稅的程序和系統到位」後，就會對華重啟。

2024年10月17日，中國江蘇，圖為連雲港港口停駐的貨船與貨櫃。（Reuters）

報道引述負責美國供應鏈平台e2open產品策略的副總裁John Lash指，他認為變化來的速度之快，令人措手不及，強調事件影響數以萬計的中國包裹，令這些原定進入美國不須支付額外費用的貨物，在突然之間須全面申報關稅，而「這是一項複雜的任務」。

所謂「小額豁免」是指價值800美元（約6240港元）以下的小額包裹入境美國可獲免除關稅，而對華取消這一政策會令來自中國的小額包裹在入境美國時須使用報關程序，並提供額外資訊和繳付關稅，這讓整個過程較以往更加耗時。

2025年2月7日，美國佛羅裡達州，圖為特朗普在海湖莊園發表講話。（Reuters）

報道引述分析人士指出，海關官員需要審查大量包裹，政策轉變可能會導致價格上漲和延遲送貨。Lash還預料政策轉變將改變跨境電商的營運方式，因此關稅和申報流程推高的成本將促使賣家轉向大批量的貨物運輸。