英國初級衞生大臣涉發表不當言論惹爭議　遭首相施紀賢解除職務

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月8日宣布，解除初級衞生部長關敬賢（Andrew Gwynne）的職務。這是對關敬賢發表「嚴重失當的言論」，引發爭議後的一次緊急處置。



英媒《星期日郵報》（Mail on Sunday）8日報道，關敬賢在社交媒體WhatsApp上的一個群組中發表了多條不當言論。他在群組中戲謔提到一名選民「被卡車撞倒」，並對一名72歲女性選民發表不尊重的評論。

2019年1月26日，英國時任影子社區和地方政府大臣、國會議員關敬賢（Andrew Gwynne）在位於英格蘭吉斯伯勒（Guisborough）舉行的地方選舉活動上向黨員發表講話。（Getty）

法媒指出，去年7月施紀賢領導的工黨以壓倒性優勢贏得大選，但執政僅七個月，政府已遭遇多次挫折，此次關敬賢事件是其中最新的一宗爭議。

根據英國政府公開資料，關敬賢於2024年7月9日被任命為衞生與社會保障部的國會副國務大臣（Parliamentary Under-Secretary of State），負責公共衞生事務。 施紀賢在獲悉關敬賢的不當言論後，迅速決定解職並暫停其黨內職務。據外界消息，關敬賢的言論涉及反猶、種族歧視和性別歧視，而引發廣泛批評。

關敬賢隨後在社交媒體X上發文稱：「我對自己的不當言論深感後悔，並為引發的任何冒犯表示道歉，我完全理解首相和黨所作出的決定。」

首相辦公室發言人指出：「首相致力於在公共職務中維護高標準的行為準則，並領導一支為工人階線服務的政府。對任何未能達到這些標準的部長，他都將毫不猶豫地採取行動，就像本次事件中所做的那樣。」

去年11月，運輸大臣賀樂怡（Louise Haigh）因當選前涉刑事罪行而辭職，成為施紀賢政府成立後首位辭職的內閣成員，這一事件加劇了外界對新政府管治能力的質疑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

