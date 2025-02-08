英國家長起訴TikTok 指控「昏厥挑戰」導致4青少年死亡
撰文：莊勁菲
出版：更新：
英國4名青少年的父母指控社交平台TikTok上瘋傳的「昏厥挑戰」（Blackout Challenge）導致他們子女的死亡，美國社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）2月6日代表這批家長入稟特拉華州（Delaware）最高法院，對TikTok及其母公司字節跳動提出非正常死亡的訴訟。
綜合《衛報》和英國廣播公司（BBC）報道，訴訟稱13歲的凱內文（Isaac Kenevan）、12歲的巴特斯比（Archie Battersbee）、14歲的斯威尼（Julian“Jools”Sweeney）和13歲的沃爾什（Maia Walsh）在嘗試「昏厥挑戰」時昏厥。
這項社交平台挑戰興起於2021年，是一項以窒息遊戲為基礎的網路挑戰，該遊戲會導致大腦缺氧。目前TikTok已封鎖有關挑戰的相關的影片和標籤。
訴訟指出，TikTok上發現的其他危險挑戰包括涉及藥物、熱水和火焰的挑戰。社群媒體受害者法律中心創始人Matthew Bergman表示：「4名嘗試挑戰而導致窒息死亡的兒童中，有3人住在同一個城市，而且他們都符合相似的人口結構，這絕非巧合。」
他認為TikTok的商業策略導致這幾宗慘案，其演算法故意針對這些兒童發布危險內容，以增加他們在平台上的參與時間並增加收入。
美媒：字節跳動正等中方批准 TikTok出售談判進展緩慢特朗普：很多人對TikTok有興趣Perplexity AI據報修改TikTok合併方案 將允許華府佔一半股權字節跳動主要股東稱最快或於未來兩天與美國就TikTok去向達成協議