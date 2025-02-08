英國家長起訴TikTok　指控「昏厥挑戰」導致4青少年死亡

英國4名青少年的父母指控社交平台TikTok上瘋傳的「昏厥挑戰」（Blackout Challenge）導致他們子女的死亡，美國社群媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）2月6日代表這批家長入稟特拉華州（Delaware）最高法院，對TikTok及其母公司字節跳動提出非正常死亡的訴訟。



綜合《衛報》和英國廣播公司（BBC）報道，訴訟稱13歲的凱內文（Isaac Kenevan）、12歲的巴特斯比（Archie Battersbee）、14歲的斯威尼（Julian“Jools”Sweeney）和13歲的沃爾什（Maia Walsh）在嘗試「昏厥挑戰」時昏厥。

圖為2023年1月25日路透社拍攝的設計圖片，相中一片破裂玻璃背後有一個TikTok的標誌。（Reuters）

這項社交平台挑戰興起於2021年，是一項以窒息遊戲為基礎的網路挑戰，該遊戲會導致大腦缺氧。目前TikTok已封鎖有關挑戰的相關的影片和標籤。

訴訟指出，TikTok上發現的其他危險挑戰包括涉及藥物、熱水和火焰的挑戰。社群媒體受害者法律中心創始人Matthew Bergman表示：「4名嘗試挑戰而導致窒息死亡的兒童中，有3人住在同一個城市，而且他們都符合相似的人口結構，這絕非巧合。」

2021年7月13日，在智能手機上可以看到Facebook、TikTok、Twitter、YouTube和Instagram等社交媒體應用程式。（Reuters）

他認為TikTok的商業策略導致這幾宗慘案，其演算法故意針對這些兒童發布危險內容，以增加他們在平台上的參與時間並增加收入。