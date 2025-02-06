倡加長移民英國入籍年期要求　保守黨魁建議5+1變10+5　政府回應

英國各種移民簽證的入籍年期要求不盡相同，其中不少為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留，再1年後入籍成為公民，例如讓BNO港人申請的英國國民（海外）簽證（即BNO簽證或BNO Visa）便是「5+1」。

英國在野保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）最新提倡加長移民的入籍年期要求，建議改為「10+5」。



英國工黨自2024年7月上場，保守黨失去執政權，栢丹娜在2024年11月當選保守黨黨魁，她最新表示，移民取得永久居留（indefinite leave to remain，又稱ILR）的所需在英年期應由5年加長至10年。她未有點名某一簽證或BNO簽證。

她稱將推動政府修改移民法案，把移民獲得定居身份所需的時間延長，期間且不得領取福利。

英國在野保守黨黨魁栢丹娜2025年1月22日在國會出席會議（House of Commons/Handout via REUTERS）

她又倡議移民在取得永久居留後的等候入籍期應由目前的1年升至5年，此意味保守黨的提倡方案為「10+5」，即在英居住或工作10年後取得永久居留，再5年後才成為公民。

栢丹娜稱移民的速度太快，數量太多，難以做到有意義的融合，她表示要放慢進程，「英國護照應該是一種給予的特別待遇，而不是自動權利。」

她提倡的方案中，移民若有犯罪記錄，或已申請福利或公共住房，將不會獲得居留權。她指永久居留權或公民身份要留給真正對英國作出承諾的人。

內政部官員回應

來自工黨的英國內政部國務大臣、邊境安全和庇護部長伊格爾（Angela Eagle）指，在保守黨14年執政期間，英國失去對邊境的控制，她稱「經過保守黨14年的丟臉失敗後，現在沒有人會認真對待他們所宣揚或承諾的任何內容。」

她指「他們所說的很多事情要麼已經存在，要麼是逆轉他們近年來推出的政策，這表明他們非常混亂。」