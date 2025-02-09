五名泰國人質被扣加沙逾一年　終獲釋回國與家人團聚

在加沙被扣為人質逾一年後，五名泰國農工終於獲釋，於周日（2月9日）清晨回到曼谷，並與在機場等候已久的家人緊緊相擁。



據法媒報道，這五名獲釋人質分別為瓦查拉（Watchara Sriaoun）、龐薩·塔納（Pongsak Tanna）、薩提安·素萬納坎（Sathian Suwannakham）、蘇拉薩·拉姆瑙（Surasak Lamnau）和班納瓦·賽塔奧（Bannawat Saethao）。

班納瓦的父親表示，他感到「非常高興」，全家將以傳統泰式儀式歡迎兒子歸來。他還透露，班納瓦原為改善家中經濟狀況，前往以色列務工，但在工作九個月後不幸遭綁架。

仍有一名泰國人質未獲釋

2023年10月7日，哈馬斯在以色列邊境發動襲擊，造成31名泰國人被綁架。截至2023年底，已有23人獲釋，兩人在2024年被證實遇難。加上此次獲釋的五人，目前仍有一名泰國人質未能獲釋。

此次交接地點位於加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis）。當時，現場聚集了數百名圍觀者，造成一度混亂。哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織的武裝人員緊急維持秩序後，交接過程才順利完成。

圖為2月9日，獲釋的泰國人質抵達機場與家人擁抱。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

