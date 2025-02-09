英媒：施紀賢頻出差上台3個月花670萬　比前3任首相總和高逾150萬

英媒《星期日郵報》（The Mail on Sunday）2月8日報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）上任後的頭三個月中，已因頻頻外訪、出國公幹而花費近70萬（約676萬港玩）的航費，比起前任首相約翰遜（Boris Johnson）、卓慧思（Liz Truss）和辛偉誠（Rishi Sunak）同期的航費支出總和高出161,000英鎊（約156萬港元）。



報道指，施紀賢去年就職首相後，即數度出國公幹、出席各種國際活動，其中包括出席巴黎奧運開幕式、北約峰會以及對意大利、愛爾蘭和德國的雙邊訪問，於去年7月至9月之間​​花費了69.7萬英鎊航班費用。

相比之下，約翰遜、卓慧思和在2021年至2023年同一月份期間的航費合共也只有53.6萬英鎊。

2024年7月5日，英國倫敦，時任英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在選舉結果出爐後數小時後於唐寧街10號發表臨別講話，稱將辭去首相與黨魁的職務。（Reuters）

報道稱，即使是出席相同活動，施紀賢外訪所花費的金錢往往比前任首相的高。他此前赴紐約參加聯合國大會的費用為23.6萬英鎊，幾乎是卓慧思2022年出席聯合國大會所花費的一倍。

更甚的是，施紀賢上任頭六個月內出國公幹的次數比前任首相都要多，而且他在國外度過的時間也比同一時期的任何一位首相都要長。

2025年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國倫敦下議院接受首相問答時發表講話。（Reuters）

唐寧街一名消息人士則解釋指，施紀賢及其內閣成員多次出國是為了重建保守黨政府過去14年所燒毀的外交橋樑。