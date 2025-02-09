戒嚴掀起韓國政治軒然大波　尹錫悅還能力挽狂瀾？

韓國總統尹錫悅在2024年12月3日夜裏突然宣布戒嚴，至今已兩個多月，韓國政局仍未能走出動盪。尹錫悅的動機至今讓人百思不得其解，政府和議會要如何才能穩定下來，是當前最大挑戰。一些潛在的總統候選人已悄然啟動競選活動，誰最有可能成為下一任總統引起眾多關注。



作為韓國政治史上的特例，「政治素人」尹錫悅從檢察官躍升為保守派領袖，並憑藉「公正、常識和正義」的口號當選總統。然而，執政兩年零七個月後，他因背離這些承諾而陷入政治孤立。尹錫悅的夫人金建希屢陷醜聞，以及2024年國會選舉的慘敗，成為他政治生涯的關鍵轉折點。尹錫悅與在野黨的對立不僅加劇，執政黨內部也出現裂痕。他試圖宣布戒嚴以挽回頹勢，卻未能扭轉局面。

尹錫悅政府的危機始於2022年10月發生的梨泰院踩踏事故，政府因應對不力而備受批評。後來又接連發生妻子收受價值300萬韓圜的迪奧名牌包醜聞，以及尹錫悅不顧國會反對，堅持任命涉嫌對士兵殉職事件施壓而被調查的李鍾燮為大使，以致尹錫悅的支持率一路狂跌。

2024年2月，尹錫悅宣布擴招醫學院學生，遭韓國醫生團體強烈反對，引發大規模罷診。這場風波成了執政的國民力量黨在4月國會選舉中慘敗的重要導因。

國民力量黨與盟友在這場選舉中僅獲108席，最大在野黨共同民主黨及盟友則拿下300個國會議席中的175席。尹錫悅政府因此陷入「朝小野大」的困境，國會立法權幾乎完全掌控在反對黨手中。

慶北大學行政學教授吳正一接受《聯合早報》訪問時指出，國會選舉慘敗是尹錫悅在2024年12月3日突然宣布戒嚴的主要原因。在尹錫悅執政的約兩年半里，在野黨共提出29項彈劾議案，對政府施政形成巨大阻力。

金建希可能面臨檢控相信是壓垮尹錫悅的最後一根稻草。她被指涉及股價操縱、收受名牌包賄賂，充當政治中間人交易等，而反對黨不斷要求針對金建希的德意志汽車股價操縱案任命特別檢察官展開調查。曾被譽為「鐵面檢察官」的尹錫悅在涉及妻子的案件上卻始終選擇迴避，更行使總統否決權，否決了調查金建希案的「金建希特檢法」。

2025年1月23日，韓國首爾，圖為尹錫悅就彈劾案出席憲法法院第四次辯論。（Reuters）

2023年12月，尹錫悅任命同樣曾為檢查官的親信韓東勛為執政黨緊急對策委員長，意圖穩住政權。然而，韓東勛上任後卻主張金建希應為收受名牌包向國民道歉，並支持對她展開調查。兩人因此爆發激烈矛盾，執政黨也分裂成「親尹派」與「親韓派」。韓東勛在去年4月的國會選舉中慘敗，但三個月後卻成功當選國民力量黨黨魁，逐漸形成獨立政治勢力，削弱尹錫悅黨內影響力。

韓國《朝鮮日報》主編楊相勛在評論文章中分析道，國會在2024年10月4日對「金建希特檢法」進行第二次表決時，有四名執政黨議員倒戈，法案差點就通過。國會原定於12月10日進行第三次表決，尹錫悅可能是產生危機感，於是在3日宣布戒嚴，試圖阻止表決。戒嚴軍的逮捕名單中，唯一的執政黨成員就是韓東勛，也顯示戒嚴可能只是一次絕望的自保之舉。

總統選舉或提前今年舉行

尹錫悅的戒嚴令雖在短短六個多小時後就被迅速解除，但韓國政局動盪至今難以平息。國會雖已表決通過彈劾尹錫悅，但彈劾案仍待憲法法院裁決是否成立，而代總統也遭彈劾，目前已換第二人做。

面對執政危機，原定2027年的總統大選很可能得提前至2025年舉行。這除了是因為憲法規定，總統被彈劾罷免後，須在60天內舉行新選舉，也因為憲法法院有兩名法官即將於4月18日退休。

憲法法院由八名審判官組成，若要通過彈劾動議，須至少六人投票贊成。如果有法官在審訊中途退休，可能會影響審判程序與結果，因此法律界普遍預測，憲法法院會爭取在3月中旬作出最終裁決。

憲法法院於1月14日至2月13日間安排八場審訊，尹錫悅親自於1月21日出庭，成為韓國憲政史上首位親自出庭接受審判的在任總統。如果裁決真的在兩名法官退休前出爐，意味着韓國可能在5月或6月選出新總統。

一些潛在的總統候選人已悄然啟動競選活動，而目前被認為最有可能成為下屆總統的是最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。

1964年出生的李在明，童年家境貧寒，小學畢業後即進入工廠做童工。然而，他靠自學成功考入韓國中央大學法學院，最終成為律師。

李在明在2010年至2018年擔任京畿道城南市市長，因卓越的行政能力積累良好聲譽。2018年，他當選京畿道知事（相當於省長），並在2022年總統選舉中代表共同民主黨參選，最終以微弱差距敗給代表國民力量黨的尹錫悅。

不過，李在明目前涉及八起刑事案，面對12項指控。其中五起刑事案已進入審判階段，包括違反《公職選舉法》、教唆偽證、房地產開發弊案、對朝匯款案，以及挪用京畿道政府的法人卡案。圍繞他的爭議也不少，包括他的六名前親信相繼神秘死亡，他也曾被曝光與嫂嫂通話時使用侮辱性語言。

李在明的刑事案正處關鍵階段，恐怕難於今年上半年得出結論。這給總統選舉增添了變數。

李在明涉嫌在2022年總統選舉前發佈虛假言論，於2024年11月被認定違反《公職選舉法》，一審判處有期徒刑一年、緩刑兩年。如果預計於3月進行的二審維持有罪判決，李在明料會繼續上訴至大法院。

大法院的裁決將決定李在明會否失去參選總統的資格，但要在今年上半年完成三審判決難度較大。至於二審，即便維持有罪原判，李在明仍可參選，只是罪犯之名無疑會對他的選情造成重大衝擊。

由於李在明的刑事案對選舉影響深遠，司法部門已決定加快審理。首爾高等法院宣布，在3月12日前不再受理新案件，以集中審理李在明案，盡快作出裁決。專家預計，李在明違反《公職選舉法》的二審結果可能在3月中旬至4月初出爐。

2025年1月23日，韓國首爾，圖為被拘捕的總統尹錫悅就彈劾案出席憲法法院第四次庭審辯論。（Reuters）

憲法法院裁決成關鍵

儘管提前大選的可能性極高，但仍存在另一種可能，即憲法法院駁回彈劾，讓尹錫悅恢復權力，從而終結彈劾風波。

這起彈劾案的核心爭議之一是宣布緊急戒嚴是否違憲違法。議會認為緊急戒嚴破壞憲政秩序，是對體制的攻擊，但尹錫悅堅稱，宣布緊急戒嚴是憲法賦予總統的職權，而他這麼做是為了保護韓國「不受朝鮮共產主義勢力的威脅」，並剷除「親朝鮮反國家勢力」。

不過，政治評論員金鎮旭認為，彈劾案被駁回的可能性很低。金鎮旭在電視訪談節目中說，一旦駁回彈劾案，韓國恐將陷入嚴重的政治動盪。為穩定目前的局勢，憲法法院只能全票通過。

民意轉向 尹錫悅或迎新轉機

尹錫悅的民意支持率在他上任後不久便大幅下滑，一再探底，但韓國民眾對過去兩個月的動盪已厭煩，仍堅持彈劾尹錫悅的人反而減少了。這或為尹錫悅帶來轉機。

據韓國蓋洛普民調，尹錫悅的支持率在就職80天後已跌至20%左右，在2024年議會選舉後進一步跌破20%。尹錫悅宣布戒嚴令後，支持率更是只剩10%左右，創下韓國總統史上最低紀錄。

可是，韓國民調機構ACE Research本月3日公佈的最新民調顯示，支持彈劾尹錫悅的民眾已較去年12月底減少9.8個百分點至51.4%，反對彈劾的人則增加9.9個百分點至46.9%。

執政黨的支持率也從去年底的35.7%回升至43.7%，而在野的共同民主黨支持率則從40.4%微降至39.7%，落後執政黨4個百分點。

分析：中立保守派團結 有助尹錫悅支持率回升

ACE Research分析指出，中立及保守派在戒嚴風波爆發後展現出的團結一心對支持率產生正面影響。此外，反對黨彈劾代總統韓悳洙、高級公職人員犯罪調查處和法院對尹錫悅發出拘留和逮捕令，以及李在明的司法糾紛也引起人們不滿，進而推高執政黨的支持率。

部分民眾對共同民主黨的行為感到憤怒，甚至開始將尹錫悅視為對抗巨大在野黨的英雄。儘管持這一觀點的人仍屬少數，但由此可見民眾對當前政治生態的不滿。

在籍大學生金東璡（25歲）受訪時說：「我認為尹錫悅的戒嚴令是最好的選擇。民主黨試圖彈劾總統和政府部長已多達29次，這像話嗎？現在在野黨的行為已經讓國政陷入癱瘓。」

韓國知名歷史講師全韓吉（54歲）近日也在網絡發文，批評在野黨強推立法、濫用彈劾權力，並將總理、檢察長、監察院院長等列為彈劾目標。

全韓吉也不滿在野黨削減2025年預算，以致打擊黑社會和犯罪的檢察經費從587億韓元減至零，青年就業支持資金也減少15億韓元。全韓吉寫道：「這一系列舉措讓國民看清在野黨是否真正為民着想，而媒體對事件的極端歪曲報道更令公信力盡失。」

避免「尹錫悅悲劇」重演 朝野政黨呼籲修憲

在憲法法院審理尹錫悅總統彈劾案之際，朝野政黨紛紛呼籲修憲，以改革現行政治體制，避免類似亂象再現。

執政的國民力量黨4日向國會議長禹元植提議成立修憲特別委員會，旨在削弱議會權力，強化權力制衡。同時，共同民主黨內的「非李在明派」人士也呼籲加快修憲進程。

首爾大學政治系教授康元澤接受《中央日報》採訪時指出，若韓國不進行憲法改革，下屆總統恐難逃尹錫悅的悲劇。康元澤建議韓國從目前的「帝王式總統制」轉向「責任總理制」，以分散總統權力，增強政治穩定性。

按康元澤的分析，韓國早期總統制度運作相對成功，盧泰愚、金泳三、金大中等領導人憑藉豐富經驗，使國家邁入發達行列。然而，後續總統政治能力不足，導致弊端突顯，甚至成為國家負擔。前總統文在寅政府當年以清算積弊為由對朴槿惠政府官員進行司法審判，更是進一步加劇政治極端化，令韓國政治陷入惡性循環。

康元澤主張，未來應由國會選舉總理，並賦他全面施政權，同時保留總統解散國會的權力，以制衡議會獨斷。

高麗大學法學研究生院教授張永洙說，總統和總理的分權並非互相牽制，而是構建善意競爭的政治架構，以避免政壇極端對立。在「朝小野大」的局勢下，在野黨往往通過阻礙政府施政來謀求執政機會，導致國家陷入消耗性政治鬥爭。相比之下，讓總統和總理在施政能力上展開競爭，有助於國家治理的良性發展。

專家：分權制恐難解信任危機

前議員禹潤根呼籲，盡快廢除現行五年單任制的「帝王式總統制」，並通過憲法改革，分散總統權力，轉向分權型總統制或議會內閣制，以打破極端政治鬥爭。

然而，部份專家對改革前景持保留態度。他們認為，分權型總統制將賦予國會更大權力，但當前國民對國會信任度較低，改革方案恐難獲民意支持。

弘益大學法學系教授張龍根就預測，任何可能強化國會權力的改革方案在全民投票中都可能遭遇阻力。所以如果讓國會擁有推舉總理的權力，改革料難通過

本文獲《聯合早報》授權轉載

