塞爾維亞總統武契奇座駕高速行駛突「甩轆」 影片曝驚險一刻畫面
撰文：洪怡霖
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塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）乘坐的車輛周六（8日）在行駛途中發生意外，輪胎發生脫落，所幸事件未造成人員傷亡。
事件發生後，武契奇繼續前往活動現場與民眾會面，並以幽默的方式提及此事，表示「輪胎在路上爆了」。總統府隨後向媒體證實，當天武契奇乘坐的車輛發生輪胎脫落。據悉，涉事車輛是專門用於政府官員出行的防彈汽車，目前尚不清楚事故是如何發生的。
網上流傳武契奇乘坐車輛「甩轆」一刻的影片：
武契奇本人表示，不必對此事過度解讀或炒作。「這沒什麼特別的，不值得大驚小怪」，武契奇說。他還透露，自己通常會更換出行路線，以確保安全。
塞爾維亞負責僑務事務的米利切維奇則對此表示，事件值得高度關注，必須展開徹底調查。米利切維奇說，最理想的調查結果是確認這僅是一場意外，沒有外部干預。但在得出最終結論前，必須進行詳盡調查，消除所有疑點和不確定性。
相關部門目前正對此事件展開進一步調查。
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