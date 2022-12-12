歐盟裝甲車遇襲科索沃局勢再升溫　武契奇要求「放人」

12月11日晚，在塞爾維亞和科索沃就新一輪「車牌衝突」達成協議後不足一個月之際，科索沃北部塞爾維亞族抗議者設置路障和封鎖道路，抗議科索沃當局逮捕一名塞族前警察，繼而與警方發生嚴重衝突，現場一度發生駁火。據路透社報導，歐盟駐當地使團表示遭到震撼彈襲擊。



負責在科索沃北部巡邏的歐盟駐科索沃法治特派團（EULEX）指，周六晚上有人向特派團的一輛裝甲車投擲震撼手榴彈，但沒有人受傷。歐盟歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在Twitter上警告稱「不會容忍針對歐盟使團成員的暴力行為」。

上月，科索沃北部的塞族國家機關人員發生大規模辭職，包括法官、各市市長及約600名警察，以此抗議當局取消並替換1998年至1999年引發獨立的科索沃戰爭前的塞爾維亞車牌。

塞族人表示，此次周末封路是為抗議前警察Dejan Pantic被捕。據科索沃警方表示，Pantic因涉嫌襲擊國家機關、選舉委員會辦公室以及警察和選舉官員而被捕。塞族人則視此為當局的反塞族行動並進行暴力抵抗。

2022年12月11日，科索沃警察在北米特羅維察小鎮的大橋上巡邏。（Reuters）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）事後表示，要求科索沃當局釋放被捕塞族人，但也呼籲示威者冷靜：「我呼籲塞爾維亞人保持冷靜。針對駐科部隊和歐盟駐科法治團的攻擊決不能發生。」

同日，武契奇主持召開國家安全委員會會議，他指責科索沃當局採取的「無數單方面行動」加劇了緊張局勢，要求北約駐科索沃部隊讓塞爾維亞在科索沃部署部隊和警察，但他承認不可能獲得許可。

科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）對武契奇評論回應稱：「我們不尋求衝突，而是尋求對話與和平。但讓我明確一點：科索沃共和國將進行自衛——有力而果斷的自衛。」

科索沃於2008年宣布從塞爾維亞獨立，但這兩個國家仍在緊張對峙中，不時爆發衝突。歐盟一直在引導兩國之間對話，但在過去的幾年裏沒有取得什麼進展。