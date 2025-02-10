特朗普上台一個月　民調：過半數支持執政表現

最新民調顯示，超過一半的美國成年人表示，他們支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在上任首月的執政表現。



彭博社報道，哥倫比亞廣播公司（CBS）和數據調研公司YouGov周天（2月9日）發布的民調顯示，此次民調涵蓋2175名成年人，誤差範圍為2.5個百分點，特朗普的支持率為53%。

儘管這一民調結果為特朗普的執政開了好頭，但許多受訪者表示，他未能有效降低消費者價格。民調顯示，66%的美國人認為特朗普政府未能充分關注物價問題，其中有幾乎一半的共和黨受訪者持同樣看法。

此外，雖然56%的受訪者支持特朗普對中國徵收10%的關稅，但許多人反對他對墨西哥、加拿大和歐洲徵收關稅的計劃。

2025年2月7日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園發表講話。（Reuters）

民調還發現，50%的美國人認為，由全球首富馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」應當對政府運作和支出有「一定」或「較大」影響，這一比率在共和黨受訪者中高達74%。

美國總統通常在上任初期享有較高支持率，因為美國人在這一階段傾向於給予新總統更多寬容。然而，隨着總統任期的推進，支持率往往會發生變化。 報道稱，前總統拜登（Joe Biden）在任期初期的支持率為57%；前總統奧巴馬（Barack Obama）在2009年1月的支持率為66%；前總統小布殊（George W. Bush）在2001年2月的支持率為59%。然而，特朗普在2017年1月上任時，支持率僅為44%，為過去70年中最低。

在移民問題上，59%的受訪者支持特朗普的驅逐非法移民計劃，但一半受訪者反對他將移民關押在大型拘留中心的計劃。

特朗普在處理以色列與哈馬斯衝突方面獲得54%的支持率，但有47%受訪者認為，特朗普提議接管加沙的想法是個「壞主意」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

