特朗普：料馬斯克將助揭發聯邦千億美元計弊端　國防部將被審查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日受訪時稱，富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）在削減聯邦政府不必要開支方面「提供了很大幫助」，預計會查找出「數以十億、數千億美元的欺詐及濫用」。



圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

特朗普當日將赴路易斯安那州的新奧爾良（New Orleans），觀看第59屆美國美式足球「超級碗」（Super Bowl）賽事，為美國史上首位到場觀戰的在任總統。他同日接受霍士新聞（Fox News）採訪。

特朗普表示，未來約一天左右，他將要求馬斯克審查教育部，然後很快到五角大樓。他又稱，選民正是因為這一點才選他當總統。根據紀錄，國防部的年度預算總額約為8,500億美元。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

當被問及是否相信馬斯克能公平地為聯邦瘦身，特朗普堅稱對方不涉利益衝突，不會獲得任何利益。 不過，民主黨籍眾議員波肯（Mark Pocan）稱，馬斯克的角色存在爭議，包括其屬下公司與美國政府簽有超過200億美元的合約。