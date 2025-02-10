特朗普：10日宣布對所有鋼鋁徵收25%關稅　隨後再公布對等關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日表示，將於10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。此外，他預定在11日或12日宣布對等關稅（reciprocal tariffs），並將幾乎立即生效。



圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

特朗普7日在華府與日本首相石破茂會面後，在共同記者會上也預告，將在本星期將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。他未直接透露會受到影響的國家，但有媒體指，特朗普料鎖定有較大貿易逆差的國家，目標包括中國、印度等。

圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

中國10日起向部份美國商品加徵關稅

與此同時，為反制特朗普的加徵關稅措詞，根據中國財政部2月6日宣布，將自10日起對部分美國進口商品加徵關稅。其中，進口煤炭與液化天然氣（LNG）等8類商品，將被加徵15%的關稅，而原油、農業設備及大排量車輛等72類商品，將被額外徵收10%關稅。