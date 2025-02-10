特朗普：10日宣布對所有鋼鋁徵收25%關稅 隨後再公布對等關稅
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日表示，將於10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。此外，他預定在11日或12日宣布對等關稅（reciprocal tariffs），並將幾乎立即生效。
特朗普7日在華府與日本首相石破茂會面後，在共同記者會上也預告，將在本星期將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。他未直接透露會受到影響的國家，但有媒體指，特朗普料鎖定有較大貿易逆差的國家，目標包括中國、印度等。
中國10日起向部份美國商品加徵關稅
與此同時，為反制特朗普的加徵關稅措詞，根據中國財政部2月6日宣布，將自10日起對部分美國進口商品加徵關稅。其中，進口煤炭與液化天然氣（LNG）等8類商品，將被加徵15%的關稅，而原油、農業設備及大排量車輛等72類商品，將被額外徵收10%關稅。
石破茂向特朗普贈送「金色武士頭盔」 稱對免遭美國加關稅感樂觀加拿大貿易部長：擬加強與歐盟經濟聯繫 應對特朗普關稅威脅物流界：Temu與Shein每日付運9000噸貨物 需時建立處理關稅系統美媒：特朗普新關稅政策下 中國企業現金流承壓特朗普揚言對台灣晶片課徵100%關稅 台官方：擬派官員赴華府溝通