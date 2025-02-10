特朗普：日本製鐵不能擁有美國鋼鐵多數股權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日談到日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）事宜時稱：「任何人都不能擁有美國鋼鐵公司的多數股權。」這或意味着日本製鐵將不會持有美國鋼鐵的多數股權，日本製鐵目前拒絕對特朗普的言論發表正式回應。



日本共同網和路透社10日報道，特朗普9日在空軍一號上對記者發表上述言論。日本製鐵的一名高級官員則表示，公司並不知曉特朗普會發表相關言論。

特朗普7日時已提出，他認為日本製鐵可以改為投資美國鋼鐵，而不是全面收購；共同網早前引述消息人士稱，石破茂在與他舉行會談時，一度出示收購計劃的修改方案，修改內容正是將「收購」改為「投資」。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮東廳與日本首相石破茂舉行聯合記者會。（Reuters）

目前尚不清楚該投資是否涉及新的交易細節，但特朗普表示，他將於本週會見日本製鐵的負責人，並將參與調解和仲裁。