石破茂向特朗普贈送「金色武士頭盔」　稱對免遭美國加關稅感樂觀

日本首相石破茂近日訪問美國，並於2月7日在白宮與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。日媒稱，眾所週知特朗普喜歡金色的禮物，因此石破茂亦投其所好，向他贈送一頂金色的武士頭盔。石破茂9日受訪時表示，兩人在會談中取得良好成果，又指特朗普在會晤中承認日本在美國進行巨額投資及為美方創造大量就業機會，對免遭對方加徵關稅感到樂觀。



日本共同網8日報道，這頂武士頭盔寬57厘米、高81厘米、深48厘米，市價為16.8萬日圓（約8,644港元），是出自於石破茂家鄉鳥取縣的一間手作工坊。而店家表示，他們去年11月就已收到外務省的訂單。

消息人士透露，日本選擇贈送「金色武士頭盔」的想法源自2大原因，首先由於特朗普喜歡金色，日方便打算向他送贈金色的禮物；其次以17世紀日本為背景的熱門電視劇《幕府將軍》曾在美國獲獎並廣為人知，因此日方就希望贈送與該劇相關的禮物。

石破茂其後於9日接受日本放送協會（NHK）訪時表示，他當日向特朗普解釋指，許多日本汽車製造商在美國創造不少就業機會。

石破茂認為特朗普已了解到日本已連續5年成為美國最大投資者的事實，他說：「日本正為美方創造大量就業機會，我相信（美國）不會直接提出（對日本）提高關稅的想法。」

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

石破茂強調，兩人並未具體討論汽車關稅問題，但他表示不知道日本是否會遭特朗普計畫對進口產品徵收對等關稅所影響。