Temu擬「搶灘」韓國市場　並考慮建綜合物流系統

韓聯社2月10日引述消息人士稱，中國電商企業拼多多旗下的跨境電商平台Temu正在招募韓國員工，負責人力資源、行政、公共關係、和物流等職能。業內消息人士表示，Temu自去年年底以來一直在加緊準備直接進入韓國市場，Temu還計劃在當地興建綜合物流系統來運送其產品。



Temu於2023年7月開設韓國網站專注海淘業務，去年2月成立韓國分公司「Whaleco Korea LLC」。業界認為，Temu近期採取的一系列措施與另一家中國跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）佈局韓國市場的戰略相似，可被視為加強本土化或直接進軍韓國市場的籌備階段。

圖為2023年4月26日，手機展示拼多多旗下的跨境電商平台Temu標誌。（Reuters）

根據零售市場分析服務公司Wiseapp Retail的數據，截止1月，Temu在韓國的每月活躍用戶數達到823萬，僅次於韓國電子商務巨頭Coupang的3302萬和全球速賣通的912萬。