韓國民調：支持執政黨繼續掌權與政黨輪替民意不相上下

最新民調顯示，45.2%的韓國民眾認為執政黨應繼續掌權，較上次調查微增0.1個百分點；而49.2%的受訪者認為應實現政黨輪替，同比下滑0.8個百分點。



韓聯社報道，韓國民調機構Realmeter星期一（2月10日）發布的民調結果顯示，在對全國18歲以上的1002名選民進行調查後，執政黨國民力量的支持率為42.8%，較上次下降2.6個百分點；最大在野黨共同民主黨的支持率為40.8%，下滑0.9個百分點。

關於憲法法院裁定韓國總統尹錫悅彈劾案成立後，進步陣營下一任總統熱門人選，民調顯示，共同民主黨黨魁李在明以40.8%的支持率穩居首位，其後依次為京畿道知事金東兗（7.7%）、前國務總理金富謙（6.5%）和前國務總理李洛淵（6%）。

在保守陣營中，僱傭勞動部長官金文洙以25.1%支持率領先，緊隨其後的是前議員劉承旼（11.1%）、首爾市長吳世勛（10.3%）、大邱市長洪准杓（7.5%）和國民力量前黨首韓東勛（7.4%）。

此次民調的可信度為95%，抽樣誤差為±3.1個百分點，應答率為8.4%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

