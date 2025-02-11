Ed Sheeran印度街頭Busking　遭警方以「未經許可」為由掃場

英國創作歌手Ed Sheeran2月9日在印度班加羅爾（Bengaluru）街頭即興表演，吸引當地歌迷前去觀賞。即使這位國際巨星表示已獲得街頭表演的許可，但仍遭當地警方以未經許可為由，拒絕讓Ed在公共場合演出。



網上影片顯示，艾德當時在班加羅爾的教堂街（Church Street）進行演唱，現場亦有不少歌迷應聲合唱。當他開始演唱熱門歌曲《Shape of You》時，一名警察走向他並拔掉咪高風的電線，提早結束表演。

據印媒亞洲國際新聞（ANI）報道，班加羅爾警察局副局 Shekar T Tekkannanavar表示：「一名活動組織者來見我，尋求在教堂街進行街頭表演的許可。我拒絕了，因為教堂街太擠迫了。這就是要求他離開的原因。」

但法媒引述Ed表示：「我們獲得了街頭表演的許可。因此，我們在當地點表演是事先計劃好的，並不是隨便出現。不過一切都很好，今晚演出時見。」

Ed在同日較後時間於露天音樂會上為數千名觀眾表演，印度歌手Shilpa Rao也為他獻唱。

英國歌手Ed Sheeran。（Getty Images）

對於Ed Sheeran遭「掃場」，很多網民為他抱不平，其中一名網民稱「印度警方容許民眾隨處便溺、逆線行駛，卻禁止表演音樂；當局要求街頭表演需要申請，但對掛非法海報視若無睹」，形容這是印度新常態。